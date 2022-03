Sono tante le novità che il Campionato Italiano Gran Turismo porterà in pista nella stagione che si appresta ad iniziare, tra cui la presenza di Timo Glock. La presenza del tedesco alla guida della nuova BMW M4 non è ancora stata confermata, ma molte attendibili fonti la danno come cosa fatta.

Endurance e Sprint, otto appuntamenti in calendario

La stagione 2022 sarà suddivisa come negli ultimi anni in Endurance e Sprint, una formula che ha avuto riscontri positivi negli anni passati e che ha avuto il pregio di veder aumentare sensibilmente il numero degli iscritti. Saranno otto gli appuntamenti in totale, equamente suddivisi tra le due serie con quattro weekend a testa.

Il campionato Sprint inizierà tra circa un mese a Monza, per poi spostarsi a giugno sulla pista di Misano. Il primo weekend di settembre sarà invece di scena l’Autodromo di Imola, mentre a chiudere le ostilità sarà il Mugello il 23 di ottobre. Le gare (2 per ogni evento) saranno della durata di 50’ più un giro, con un cambio pilota permesso a metà della durata di gara.

La serie Endurance, invece, ha subito modifiche più sostanziali al suo regolamento, con la gara unica del weekend accorciata a 120’, rispetto ai 180 della scorsa stagione. Due i cambi pilota concessi, il primo tra i minuti 30 e 50, e il secondo tra 70’ e 90’. Questa modifica è stata voluta soprattutto per aumentare l’interesse dei team verso anche la serie Endurance, che a metà maggio sarà aperta dall’appuntamento di Pergusa. A metà luglio sarà invece la volta del Mugello, mentre tutto si deciderà negli ultimi weekend stagionali di Vallelunga e Monza.

Riparte la sfida ad Audi Sport Italia con Timo in pista?

Per la stagione 2022, tutti i team avranno l’obiettivo di spezzare il dominio messo in pista la scorsa stagione da Audi Sport Italia. Proprio la squadra degli Anelli è stata tra le prime ad annunciare il proprio equipaggio, mostrando di puntare ancora una volta sui giovani. Simone Patrinicola (ventottenne siciliano proveniente dal TCR Endurance) farà infatti coppia con Marco Butti, 17 anni, alla guida dell’Audi R8 GT3 LMS.

Gli avversari non staranno certo a guardare, e negli ultimi giorni ha preso forza una voce che potrebbe portare un valore aggiunto non indifferente in griglia. Secondo quanto riportato da Autosport.com, infatti, pare che il team Ceccato Racing sia ad un passo dall’ingaggio di Timo Glock, fresco quarantenne reduce da stagioni complicate nel DTM. Il tedesco ex F.1 avrebbe potuto correre nel GT World Challenge Europe, ma non è stato convocato per i test prestagionali al Paul Ricard. Questo avrebbe portato Glock a guardarsi attorno e a scegliere il GT italiano per proseguire la sua carriera, senza peraltro cambiare casa, dal momento che in Germania corre da molto tempo con le vetture di Monaco.

Imperiale Racing con la nuova livrea, torna VSR

Prima dell’annuncio di Glock, aveva tenuto banco la nuova livrea total white di Imperiale Racing. La scuderia di Mirandola, inoltre, nei giorni scorsi ha annunciato i primo equipaggi alla guida della Lamborghini Huracàn. Mateo Llarena, Raul Guzman e l’olandese Daan Pjil prenderanno parte alla serie Endurance, e saranno in pista a partire da Pergusa. Sasha Tempesta e Simone Iacone, invece, lotteranno per il titolo nella serie Sprint.

Restando in ambito Lamborghini, occorre segnalare il gradito ritorno di VSR. Il team forlivese fondato e diretto in pista da Vincezo Sospiri schiererà Beretta, Nemoto, Hites, Cola, Basz e Michelotto. Per quanto riguarda Honda, non c’è ancora nessun comunicato ufficiale, ma Nova Race dovrebbe schierare almeno una delle vetture della casa giapponese nella Sprint.

Porsche all’assalto della GT Cup

Sarà Krypton Motorsport a tenere alto il vessillo Porsche nella GT Cup, la categoria riservata alle vetture in modalità trofeo monomarca. Il team bresciano porterà ben tre 991 Cup Gen per Endurance e Sprint, pilotate da vecchie conoscenze come Stefano Gattuso e Davide Di Benedetto e nuovi arrivi come Alessandro Mainetti, Tazio Pieri, Ivan Costacurta e Diego Locanto.

Restando in GT Cup, Best Lap raddoppia il proprio impegno nella serie Sprint con due Ferrari 488 Evo affidate a Marzialetti-Tibaldo e Pitorri-Simonelli. In Endurance, invece, il team romano vedrà al via l’equipaggio composto da Donno, Risitano e Menchini.

Appuntamento tra un mese a Monza, dunque, per il primo Aci Racing Weekend che inaugurerà la stagione 2022 del Campionato Italiano Gran Turismo.

Nicola Saglia