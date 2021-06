Per la 17^ puntata di ‘A ruota libera’ vi portiamo a scoprire il vastissimo mondo del TCR in attesa del Mondiale che scatterà settimana prossima al Nuerburgring. Al Paul Ricard, a poche ore dalla conclusione della 1000km del GT World Challenge Europe, non è mancato lo spettacolo nel secondo appuntamento del TCR Europe

Teddy e Jimmy Clairet si dividono i successi nell’impianto transalpino, circuito che ha accolto anche il secondo atto del GT4 Europe. Occhi puntanti anche negli USA in cui abbiamo assistito alle prove della NASCAR Xfinity e Truck Series, in pista a Charlotte Motor Speedway (North Carolina) in concomitanza con la Cup Series e la mitica Coca-Cola 600.

TCR Europe: Paul Ricard: festa in casa Clairet

La prima competizione ha visto il dominio di Teddy Clairet (Peugeot) che, dopo una bella pole-position, ha gestito la situazione fino alla bandiera a scacchi. Il transalpino ha allungato sulla concorrenza capitanata della nuova Hyundai Elantra N di Felice Jelmini (SLR) che sabato ha firmato il primo podio in carriera nel TCR Europe.

Jimmy Clairet ha completato al terzo posto la race-1 prima di prendersi un’importantissima rivincita il giorno seguente con una bellissima partenza che dalla seconda fila lo ha portato sul gradino più alto del podio.

Il francese ha tenuto testa all’esperto spagnolo Mikel Azcona (Cupra Leon Competición/Volcano) che ha provato in tutti i modi a vincere l’ultimo impegno prima dell’opening round del Mondiale al Nuerburgring. Terza piazza all’arrivo quasi a sopresa per Sami Taoufik (Hyundai Elantra N/SLR), autore di una bellissima prova dopo il ritiro nella prima competizione.

Prossimo appuntamento con il TCR Europe a metà giugno, mentre la settimana prossima non perdetevi il primo atto del Mondiale al Nuerburgring.

GT4 Europe: Paul Ricard: Mercedes e Toyota al top

Tanto spettacolo al Paul Ricard, sede della seconda tappa del GT4 Europe 2021. Mercedes e Toyota si dividono le due prove che si sono disputate nelle ore successive alla 1000km del GT World Challenge.

Nella race-1 abbiamo vissuto una lunga lotta per il successo tra la Mercedes #15 di L.Ibanez/X.Lloveras (NM Racing Team) contro la Toyota #8 di S.Lemeret/A.Potty. La Supra #8, protagonista anche a Monza contro un velocissima McLaren, ha inseguito per tutta la corsa l’AMG GT4 che ha tagliato il traguardo con meno di un secondo di margine.

Terzo posto per B.Voisin/C.Fagg (United Autosports/McLaren #23) davanti alla Camaro #17 del V8 Racing con J.Rappange/T.Nabuurs. Questi ultimi hanno concluso al quarto posto anche nella race-2 con l’Audi #42 del Sainteloc Racing con F.Michal/G.Guilvert.

Anche nella seconda prova la battaglia per la vittoria è stata riservata a Mercedes e Toyota. L’auto giapponese ha però avuto la meglio con S.Lemeret/A.Potty che sono riusciti ad imporsi sulla gemella V.Beltoise/L.Cabirou #30. Si è arresa nel finale la Mercedes #87 di J.Beaubelique/J.Pla, al comando a lungo prima di terminare al quinto posto l’evento.

Prossimo round a metà giugno nella rinnovata pista di Zandvoort

American stlye: Gibbs entra nella storia, John Hunter Nemechek svetta nella Truck Series

Sabato di emozioni nella NASCAR Xfinity Series. Lo spettacolo non è mancato con un clamoroso successo di Ty Gibbs che entra nella storia della categoria imponendosi per la seconda volta nelle sei prove disputate, la prima all’interno di un ovale.

Inspection was cleared in the #XfinitySeries garage.@TyGibbs_ second win of the season is official. pic.twitter.com/7PoV6fnhLo — NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) May 29, 2021

La giovane stella di Toyota e del Gibbs Racing, team del nonno, ha conquistato il successo controllando la fase conclusiva dopo un’incredibile recupero su Chase Briscoe (Haas #99). Nella prova di sabato è mancato all’appello Daniel Hemric che, dopo aver condotto le prime due Stage, ha alzato bandiera bianca per una sanzione in pit lane e per un incidente nelle battute finali.

Terza gioia del 2021 per John Hunter Nemechek che svetta a Charlotte nella NASCAR Truck Series. Sotto i riflettori dell’ovale che sorge nello Stato del North Carolina, il #4 del Kyle Busch Motorsport è stato perfetto e non ha concesso nulla ai rivali nelle battute conclusive.

Dopo la superiorità di Sheldon Creed (GMS Racing #2) e di Zane Smith (GMS Racing #21) nelle due Stage in programma, rispettivamente la prima e la seconda, abbiamo assistito alla superiorità della Tundra #4 del Kyle Busch Motorsport. Seconda piazza ha sorpresa per Carson Hocevar #42 davanti a Ben Rhodes #99 (ThorSport Racing).

Prossima prova della NASCAR Xfinity Series settimana prossima in quel di Mid-Ohio, mentre dovremo attendere il 12 di giugno per la Truck Series che ripartirà dal Texas Motor Speedway.

Nella prossima puntata…

Il piatto forte della prossima settimana sarà la 24h del Nuerburgring, ma non dimentichiamoci di altri importanti appuntamenti per il mondo delle ruote coperte. Ritorna infatti la Michelin Le Mans Cup che dal Paul Ricard scenderà in pista per il secondo atto insieme all’European Le Mans Series. Da Misano scatta la Porsche Carrera Cup Italia, mentre da Mid-Ohio non perdetevi il terzo atto non ovale della NASCAR Xfinity Series.

Appuntamento anche in Virginia per un nuovo atto del GT World Challenge USA che riparte dopo la tappa al COTA.

Luca Pellegrini