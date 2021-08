Per la 26^ puntata di ‘A ruota libera’ ci spostiamo nelle Ardenne, precisamente nel magico circuito di Spa-Francorchamps in cui si è tenuta la tradizionale 24h del GT World Challenge Europe. La ‘the biggest GT Race in the world’ ci ha regalato parecchie emozioni, ma non è stata l’unica protagonista in pista. Ricordiamo infatti l’appuntamento in Belgio con il GT4 Europee la prova del TCR Europe che ritorna dopo il round di Zandvoort.

Da Budapest torna la Porsche Supercup, mentre da Oulton Park non è mancato lo spettacolo con il BTCC. Cancellata, invece, la prova di Winton del Supercars Championship (Australia) che in seguito all’emergenza sanitaria è stata spostata a data da definirsi.

TCR Europe: Mikel Azcona padrone a Spa

Mikel Azcona svetta nelle Ardenne nel TCR Europe. Lo spagnolo vince entrambe le competizioni di Spa-Francorchamps mostrando una netta superiorità sui rivali. L’iberico si impone in un week-end che in realtà non era previsto nel suo calendario. Ricordiamo infatti la cancellazione della tappa del Mondiale di Adria, evento che avrebbe visto in pista Azcona con Zengő Motorsport.

Il #96 del TCR Europe ha dominato la race-1. Il campione 2018 ha conquistato il primato nei primi metri ed ha subito allungato sulle Hyundai del SLR. Il nativo di Logroño ha tagliato il traguardo con margine sul marocchino Mehdi Bennani e sul nostro Felice Jelmini, autore di una splendida pole-position,

Il vincitore della prima competizione si è ripetuto nella mattinata di sabato in una pista umida. Il portacolori del team Volcano ha recuperato e passato la Peugeot del francese Teddy Clairet. Quest’ultimo non è riuscito a tagliare il traguardo al secondo posto, un risultato sfumato all’ultimo giro. Il transalpino ha ceduto il passo alla Hyundai dello slovacco Mat’o Homola (Janík), in rimonta negli ultimi giri.

Prossima prova a settembre al Nuerburgring (Germania).

GT4 Europe: McLaren e Porsche a segno

McLaren e Porsche si dividono i successi in quel di Spa-Francorchamps, nuovo round del GT4 Europe. La battaglia non è mancata in due competizioni che si sono decise nella decisiva sosta in pit lane.

Race-1: United resiste a CMR e vince

La prima competizione del week-end si è aperta con una bellissima lotta tra la McLaren #23 di B.Voisin/C.Fagg (United Autosports) e l’Alpine di L.Cabirou/V.Beltoise #30 (CMR). Il team francese ha deciso di ritardare la sosta obbligatoria per provare a beffare la vettura di Woking, una missione non riuscita.

Fagg ha provato ad allungare su Beltoise, mentre alle loro spalle compariva la Mercedes di P.Evrard/T.Buret (AKKA #88). Dopo un FCY ed una successiva Safety Car, gli ultimi 12 minuti hanno premiato la McLaren. United Autosports ha allungato ha completato la corsa in per la terza volta in questa stagione sul gradino più alto del podio.

La neutralizzazione ha aiutato la Mercedes di AKKA che ha sfruttato il lungo rettifilo del Kemmel per beffare l’Alpine che ha chiuso il podio davanti alla Toyota #8 A.Potty/S.Lemeret (CMR).

Race-2: Allied-Racing vince con Porsche

Porsche vince grazie alla strategia la prova seconda prova del week-end. J. Sturm / N. Møller Madsen conquistano la prima gara della stagione beffano dai box le McLaren di United Autosports che hanno ritardato sosta obbligatoria. B.Voisin/C.Fagg hanno dovuto accontentarsi della seconda posizione che successivamente sfumerà nell’ultimo giro.

La vettura #32 di United Autosports ha bucato nel settore conclusivo in seguito ad una toccata con l’Alpine #30 di L. Cabirou / V. Beltoise (CMR), secondi al traguardo davanti alla Supra di A.Potty/S.Lemeret. Quarto posto finale per McLaren 570S che ha provato a ripetere il doppio acuto di Monza.

Prossima prova a settembre con il TCR Europe ed il GT World Challenge Europe

BTCC, Oulton Park: domenica di prime volte in Inghilterra

Emozioni ad Oulton Park in un fine settimana in cui non sono mancate le sorprese e le battaglie. Il BTCC riparte da uno dei circuiti più famosi del Regno Unito dopo la ‘pausa estiva’.

Race-1: doppietta Honda con Rowbottom e Shedden

Senna Protcor (Honda) dalla pole si è fatto subito beffare dalle Civic di Gordon Shedden e Dan Rowbottom. La prova si è subito interrotta in seguito ad un incidente nell’ultima curva tra Jason Plato ( Vauxhall) e Tom Oliphant (BMW). Quest’ultimo si è girato ed è stato colpito da Chris Smiley e da Rick Parfitt che non hanno potuto schivare il rivale.

Red flag e nuova partenza con sei giri sprint. Rowbottom si è trovato in battaglia con il teammate Shedden che ha provato in tutti i modi a beffare il #32 che ha tenuto il comando fino alla bandiera a scacchi. Shedden ha tagliato il traguardo secondo davanti ad Adam Morgan (BMW).

Race-2: Rory Butcher padrone con una partenza incredibile

Rory Butcher ha dato spettacolo nei primi giri della race-2. Il pilota della Toyota ha avuto una partenza perfetta che gli ha permesso di balzare da quarto al comando della prova. Il nuovo volto di Speedworks ha gestito il possibile ritorno di Rowbottom che non è riuscito a gestire la pole-position.

Terzo posto per Morgan davanti ad Jake Hill (Ford) ed ad Aiden Moffatt (Infiniti), mentre Shedden si è ritrovato al sesto posto finale non riscendo a recuperare punti preziosi in classifica su Ashley Sutton (Infiniti) Tom Ingram (Hyundai) e Colin Turkington (BMW)

Race-3: Senna Proctor svetta tra le bandiere rosse

Prima vittoria in carriera per Senna Proctor che svetta tra le bandiere rosse. Il portacolori di Honda, scattato nuovamente dalla pole-position, ha gestito Sutton al via in una partenza che è stata condizionata da una carambola nella parte centrale del gruppo che ha escluso Osborne, Butel, Mitchell ed Hamilton.

Il restart ha visto il secondo colpo di scena di giornata con Sutton che, dopo un contatto con Protcor, si è girato ed è stato sfilato da tutto il gruppo nel raccordo che porta a curva 3. Il campione in carica è stato poi spinto nella ghiaia da Boardley qualche secondo dopo, un incidente che ha portato al ritiro il #1 di Infiniti.

Protcor ha allungato su Stephen Jelley e Shedden che non sono più riusciti a recuperarlo, mentre dietro si scatenava la lotta nella pancia del gruppo. La competizione si è chiusa con 2 passaggi di anticipo in seguito ad un contatto contro le barriere da parte di Boardley che, dopo aver perso la propria auto nell’ultimo settore, ha colpito la Corolla di Butcher che stava affrontando la curva.

Il BTCC regala emozioni con Sutton che resta leader nonostante un fine settimana non felice. Il #1 deve ringraziare le mediocri prestazioni di Ingram e Turkington. Prossima tappa in quel di Knockhill a metà agosto.

‘Pianeta Porsche’, Supercup: Klein vince, ma festeggia ten Voorde

Marvin Klein domina la scena dalla pole-position e vince la prova di Budapest della Porsche Supercup, ma viene squalificato nel post gara per una vettura irregolare. Il giovane francese, impegnato regolarmente nella Porsche Carrera Cup France, ha corso la prova ungherese grazie all’assenza di Palette, in pista a Spa-Francorchamps per la 24h del GT World Challenge Europe.

Festa dunque per Larry ten Voorde (GP Elite) che ringrazia la squalifica del portacolori del CLRT. Janox Evans (Almeras) sale dunque secondo davanti a Florian Latorre (CLRT), mentre è da segnalare il 17° posto del francese Dorian Boccolacci

Prossima prova a Spa-Francorchamps a fine agosto come sempre la F1.

Nella prossima puntata…

Tornano le sfide in America settimana prossima! Appuntamento da Road America con l’IMSA Michelin Pilot Challenge che gareggerà insieme all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Dopo la pausa olimpica riprende anche la NASCAR con Xfinity e Truck che supporteranno la Cup Series a Watkins Glen. Per quanto riguarda gli USA appuntamento anche con la Porsche Carrera Cup North America che riparte dal Wisconsin con IMSA.

Per quanto riguarda l’Europa ci sarà il British GT Championship per l’appuntamento di Snetterton. Cancellato, invece, il round del Nuerburgring di ADAC GT Masters e Porsche Carrera Cup Deutshland. Ricordiamo infatti che lo storico impianto tedesco è diventato un centro fondamentale per i soccorsi dopo le recenti alluvioni che hanno devastato quell’aria della Germania.

Luca Pellegrini