Non solo GT Open questo week-end a Monza. Lo spettacolo non è mancato nel tempio della velocità che questo week-end ha accolto anche la Porsche Carrera Cup Deutschland ed il TCR Europe.

Non solo Italia nella 32^ puntata di ‘a ruota libera‘ che vi porta anche a Silverstone con il BTCC, mentre la NASCAR Truck ed Xfinity Series hanno regalato spettacolo da Las Vegas. Spazio anche al Nuerburgring con l’ottava tappa del NLS

TCR Europe, Monza: Girolami abbatte Azcona

Franco Girolami è stato senza dubbio il padrone del week-end di Monza del TCR Europe. L’argentino si impone nella race-1 e nella seconda competizione, gara che poi verrà vinta da Mat’o Homola in seguito ad una penalità inflitta al sudamericano nel post gara.

Race-1: Franco Girolami senza rivali

Gara-1 perfetta per Franco Girolami nel tempio della velocità. L’autore della pole-position ha subito allungato sulla concorrenza, capitanata dalla Hyundai Elantra del SLR con il nostro Felice Jelimini.

Il fratello di Nestor Girolami, regolarmente presente nel FIA WTCR , ha preso subito un piccolo margine su Jelimini (Hyundai/SLR). Il padrone di casa è rimasto a 5 decimi dal sudafricano che, nonostante la zavorra, è riuscito a mantenere il proprio margine. La prova del nostro connazionale si è interrotta a due giri dalla conclusione in seguito ad un problema che lo ha tolto dai giochi.

Gli ultimi due giri sono stati incredibili con lo spagnolo Mikel Azcona (Cupra) che ha ricucito il gap con il leader. Il padrone del campionato si è messo all’attacco del sudamericano dopo aver beffato l’esperto olandese Tom Coronel (Audi/Comtoyou). L’alfiere del Volcano Motorsport, settimo sullo schieramento di partenza, ha attaccato Girolami nell’ultimo giro a più riprese senza riuscire nell’obiettivo sperato.

Le due auto si sono toccate alla ‘Curva Biassono’ e successivamente all’uscita della ‘Parabolica’ che dal GP d’Italia è dedicata a Michele Alboreto. L’iberico si è arreso all’alfiere della Honda che firma il secondo acuto in carriera.

Race-2: Girolami concede il bis, ma viene sanzionato

Fine settimana quasi perfetto per Franco Girolami che ha vinto per qualche ora anche la seconda competizione di Monza del TCR Europe. Il sudamericano ha concesso automaticamente ad Homola il primo posto in seguito ad una sanzione decisa nel post gara per un’infrazione in pista. Obiettivamente è difficile individuare la scorrettezza dell’alfiere di Honda che è stato autore di due gare incredibili nonostante un BoP oltremodo sfavorevole.

Nicolas Baert (Comtoyou) ha gestito la pole nei primi due passaggi della race-2, condizionata da una pista umida. L’alfiere di Audi ha ceduto il passo nei giri successivi ai due protagonisti del campionato: Girolami ed Azcona.

La lotta per la leadership è entrata nel vivo alla sesta tornata quando, in curva 1, i due si sono toccati. Lo spagnolo ha tagliato la curva perdendo dei secondi preziosi sull’argentino. L’esperto iberico ha ripreso il rivale nel giro seguente riproponendo un attacco simile alla ‘Prima Variante’.

Il fratello di Nester Girolami ha allungato sensibilmente a due giri dalla fine quando, all’uscita della ‘Roggia’, Azcona ha perso moltissimi secondi perdendo il posto anche Mat’o Homola (Hyundai/Janík). L’alfiere di Cupra ha ripreso in curva 1 la leadership, ma ha ricevuto una sanzione di 5 secondi da scontare nel post gara per aver abusato dei track limits.

L’ultimo giro è stata una passerella per Girolami che ha tagliato il traguardo davanti ad Homola ed all’olandese Tom Coronel (Comtoyou/Audi). Quinta posizione per Azcona che dovrà lottare fino all’epilogo di Barcellona per il titolo 2021.

Prossima tappa in Catalogna ad ottobre.

Pianeta Porsche, tutti in scena a Monza!

Ayhancan Güven e Larry ten Voorde si dividono i successi in quel di Monza, location che per la seconda volta in questa stagione ha accolto la Porsche Carrera Cup Deutschland.

Race-1: Güven vince il duello con Hemrich

Ayhancan Güven e Laurin Heinrich hanno regalato emozioni nella prima prova del Porsche Carrera Cup Deutschland, la terza della stagione sul tracciato lombardo. Le emozioni non sono mancate con tantissime battaglie per tutto l’arco della competizione.

Tutto si è deciso di fatto al via con l’ottimo spunto del tedesco Laurin Heinrich. L’alfiere del Racing by Huber ha preso subito il comando delle operazioni beffando l’olandese Larry ten Voorde, autore della pole-position.

Il due campione della Porsche Supercup ha ceduto il passo nei giri successivi anche al turco Ayhancan Güven (Phoenix Racing), bravo nei primi giri ad approfittare della mediocre partenza del portacolori di GP Elite.

Il leader del campionato ha dovuto vedersela nei minuti successivi anche con Leon Köhler (Racing by Huber), compagno di box di Heinrich. Il #77 del gruppo si è messo all’attacco del #25 del gruppo, mentre Bastian Buus, Christopher Zöchling e Rudy van Buren si contendevano il quinto posto assoluto.

La seconda metà dell’evento è stata oltremodo interessante con Güven che ha iniziato ad inanellare giri veloci, una condizione che gli ha permesso di minacciare il rookie of the year della Supercup 2021.

Il due volte vincitore della Carrera Cup France ha spinto all’errore il rivale che si è dovuto accodare a meno di 6 minuti dalla conclusione. Hemrich ha provato in tutti i modi a restituire il favore al portacolori di Phoenix, una missione non riuscita. Solo nel penultimo giro si è decisa la lotta per il terzo posto con Köhler che ha avuto la meglio su ten Voorde. Quinto posto per Zöchling, abile nel finale ad incrementare il proprio gap sugli altri.

Race-2: la rivincita di Larry

Larry ten Voorde ha firmato la race-2 di Monza, un successo importantissimo in ottica campionato. Il due volte campione della Supercup vince una bellissima battaglia con Ayhancan Güven, secondo in griglia.

Il primo colpo di scena della prova è arrivato al primo giro alla ‘Variante della Roggia’ con un errore da parte di Hemrich. Il campione rookie della Supercup ha perso il controllo della propria auto finendo in testacoda e perdendo ogni possibilità di successo. Nel frattempo si è accesa la lotta per il primo posto tra Güven e ten Voorde. Il leader del campionato di GP Elite ha continuato ad impensierire il rivale di Phoenix, una battaglia che è continuata fino a 7 minuti dalla fine.

L’olandese ha sorpreso il russo alla ‘Lesmo 2’, una mossa che non ha lasciato scampo al rivale. Secondo posto per Güven che negli ultimi due giri si è dovuto difendere da Bastian Buus e da Köhler, rispettivamente terzo e quarto all’arrivo. Sesto Heinrich, pronto a rifarsi per il prossimo evento che si scatterà tra meno di una settimana al Sachsenring

BTCC, Silverstone: Butcher ed Hill a segno, Sutton gestisce la graduatoria

Rory Butcher e Jake Hill si dividono i successi in quel di Silverstone per quanto riguarda il BTCC. Ash Sutton si conferma il padrone della categoria allungando in classifica sui diretti avversari.

Race-1: Rory Butcher imprendibile

Rory Butcher è stato il padrone della race-1. L’autore della pole-position ha saputo resistere a Tom Ingram, bravo nelle prime battute a passare al comando. Il portacolori della Hyundai ha ceduto al ritorno della Corolla del Gazoo Racing UK che ha sferrato il proprio attacco alla ‘Brooklands’.

Butcher non è più stato ripreso, mentre Ingram ha dovuto resistere a Daniel Lloyd (Vauxhall) ed all’Infiniti di Aiden Moffat, rispettivamente terzo e quarto all’arrivo. Quinta piazza per Josh Cook (Honda) davanti alla BMW di Colin Turkington ed al campione in carica Ash Sutton, sesto nonostante l’importante zavorra.

Race-2: Butcher concede il bis

Rory Butcher si è imposto a Silverstone anche nella race-2 nonostante il peso extra dovuto al successo nella race-1. Il pilota di Speedworks è stato semplicemente perfetto gestendo negli ultimi passaggi il ritorno di Josh Cook (Honda).

Quest’ultimo ha provato a passare all’interno della ‘Brooklands’, una missione non riuscita. L’alfiere di Honda ha completamente perso la corda lasciando al rivale il successo. Terzo posto finale per Ingram davanti a Turckington ed a Sutton, ancora in grado di limitare i danni in una corsa che è stata condizionata nelle prime fasi da due neutralizzazioni. La graduatoria finale è cambiata alla vigilia della race-3 in seguito ad una sanzione di Cook che non ha superato le verifiche tecniche.

Race-3: Hill vince la sfida contro Lloyd

Successo per Jake Hill nell’ultima fatica di giornata. Il portacolori di Ford ha dato spettacolo imponendosi dopo una lunghissima lotta contro Dan Lloyd (Vauxhall). Quest’ultimo, scattato in pole-position, ha dovuto arrendersi nella fase centrale dalla Focus del rivale con un ritmo incredibile.

I due hanno concluso nell’ordine la race-3 di Silverstone davanti ad Ash Sutton che si prepara per il penultimo appuntamento di Donington Park con 285 punti contro i 249 di Ingram che torna secondo con due punti di scarto su Hill e 4 su Turkington.

American Style: i Playoffs entrano nel vivo da Las Vegas

Josh Berry e Christian Eckes si dividono i successi in quel di Las Vegas, sede di un nuovo appuntamento con i NASCAR Playoffs 2021. Non cambia molto la classifica delle due categorie visto che entrambi i piloti non sono in lotta per il titolo.

NASCAR Xfinity: Josh Berry torna a vincere

Seconda affermazione in carriera per Josh Berry che vince la prima prova dei Playoffs della NASCAR Xfinity Series. Il portacolori del JR Motorsport, sostituto dell’infortunato Michael Annett, si impone sui compagni di box Justin Allgaier #7 e Noah Gragson #8.

La formazione di Dale JR ha letteralmente dominato la scena in una prova che è iniziata sotto l’insegna di AJ Allmendinger (Kaulig Racing #16). Il campione della regular season ha ceduto il passo a Justin Allgaier (JR Motorsport #7), vincitore della seconda frazione.

JR Motorsport ha controllato la scena nel finale con Berry che è stato semplicemente il migliore. Da evidenziare a 30 giri dalla conclusione un incidente tra Riley Herbst #98, Jeb Burton #10 e Jeremy Clements #51, piloti iscritti ai Playoffs 2021.

Appuntamento settimana prossima in quel di Talladega come sempre con la Cup Series.

NASCAR Truck: la prima di Christian Eckes

Prima affermazione in carriera nella NASCAR Truck Series per Christian Eckes in quel di Las Vegas. Il portacolori di ThorSport Racing si impone nello Stato del Nevada davanti ai propri teammate Matt Crafton #88 e Ben Rhodes #99 e Johnny Sauter #14.

Tutto si è deciso nel finale con Todd Gilliland (Front Row Motorsports #38) che ha cercato di rifarsi dopo aver perso il proprio posto nei Playoffs in quel di Bristol. Il pilota di Ford era al comando quando, a meno di 20 passaggi dalla fine, ha visto annullarsi il proprio margine in seguito ad un incidente di Carson Hocevar (Nice Motorsports #42)

Gli ultimi quattro passaggi hanno visto il #38 arrendersi contro le quattro Toyota, casa che proprio questo fine settimana ha presentato la nuova versione che gareggerà il prossimo anno.

Giornata da dimenticare per Zane Smith (GMS Racing #21) e

John Hunter Nemechek (Kyle Busch Motorsport #4), primo nella Stage 1. Quest’ultimo ha avuto dei problemi nella seconda frazione insieme al compagno di box

Chandler Smith #18, coinvolto in una carambola nel secondo segmento. A muro anche Sheldon Creed (GMS #2), campione in carica e padrone di questi Playoffs con due affermazioni su tre prove del ‘Round of 10’.

Appuntamento tra una settimana in quel di Talladega.

NLS: prima storica vittoria per Aston Martin

Aston Martin torna e vince l’ottavo round del NLS, la famosa serie tedesca che gareggia al Nuerburgring. Il penultimo atto della stagione ha premiato la Vantage GT3 che è tornata nel campionato dopo oltre due anni per un possibile inpegno nella 24h del 2022.

Il danese Nicki Thiim (mai a segno nella categoria) ed il belga Maxime Martin regalano al brand britannico il primo acuto nella serie imponendosi con oltre 20 secondi di margine sui diretti rivali. Secondo posto per l’Audi di Frank Stippler / Vincent Kolb (Phoenix Racing) che nel finale ha dovuto resistere agli attacchi della BMW di Dan Harper / Max Hesse / Neil Verhagen (BMW Junior Team).

Ottavo posto finale per la Porsche di Julien Andlauer / Klaus Abbelen (Frikadelli Racing), auto che scattava dalla pole-position. Sono continuati quest’oggi i test della nuova M4 che ha corso anche l’ultimo appuntamento.

Prossimo round ad ottobre, prova che concluderà il campionato.

Nella prossima puntata…

Interessantissimo week-end a Franciacorta con la Porsche Carrera Cup Italia, mentre dal Sachsenring torna l’ADAC GT Masters. Appuntamento anche a Talladega che accoglierà i Playoffs della NASCAR Truck ed Xfinity Series.

Luca Pellegrini