Franco Girolami esprime il proprio parere ai microfoni di LiveGP.it in quel di Monza, penultimo atto del TCR Europe 2021. L’argentino mostra la propria gioia per questa prima stagione nel campionato continentale, serie in cui per ora vanta due affermazioni.

Franco Girolami: un argentino con una parte italiana

Dopo averci svelato di aver dei forti legami con la nostra terra, il portacolori di Honda ha commentato: “Mi piace molto Monza, è una pista molto veloce in cui ho sempre voluto correre. Sono molto contento di qui, c’è una sensazione particolare. Devi andare al limite ovunque e devi usare tutta la pista. Le due varianti e l’Ascari non sono semplici, sembra facile all’apparenza. Fare la pole-position e vincere con 65kg di zavorra è speciale”.

Girolami ha vinto race-1 quest’oggi dopo una bellissima lotta con lo spagnolo Mikael Azcona, leader del campionato alla vigilia dell’appuntamento nel tempio della velocità. Lo spagnolo ha provato in tutti i modi a beffare il rivale, una lotta che si è conclusa solo all’ultimo giro.

Il fratello di Nestor Girolami, presente a tempo pieno nel FIA WTCR, ha commentato chiuso dicendo: “La stagione è sopra le mie aspettative, è il mio primo anno e ci sono tutte piste nuove. Nestor mi aiuta tanto, abbiamo fatto tanti giri al simulatore prima di questo fine settimana. Non ci sono ancora piani per la prossima stagione ancora, stiamo valutando vari scenari”.

Da Monza – Luca Pellegrini

Foto: Pier Colombo