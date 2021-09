L’australiano Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio d’Italia 2021 in un week-end in cui è stato assegnato anche il titolo 2021 della Porsche Supercup. La 30^ puntata di ‘a ruota libera’ parte proprio dal nostro autodromo che ha visto uno spettacolare doubleheader che ha concluso un campionato incerto fino alla fine. Emozioni anche in giro per il mondo a partire da Laguna Seca con un nuovo round dell’IMSA Michelin Pilot Challenge.

Battaglia anche a Richmond nella NASCAR e tanta azione tra il Lausizring ed Oulton Park con ADAC GT Masters e British GT Championship. Si sono riaccesi anche i motori del GT Open a Spielberg, mentre al Nürburgring abbiamo assistito ad un nuovo atto del NLS. In questa ricchissima puntata ritroveremo anche il SuperGT dal tracciato di Sugo e la Porsche Carrera Cup North America da Indianapolis.

Porsche Supercup, Monza: Latty ten Voorde si conferma campione

Larry ten Voorde esce vincitore da Monza, sede dell’ultimo atto della Porsche Supercup. Il doubleheader nel tempio della velocità incorona per la seconda volta l’olandese di GP Elite che già dopo la prima competizione era già certo del titolo.

Race-1: Güven svetta su ten Voorde

Ayhancan Güven ha vinto la prima competizione di Monza. Il #2 del BWT Lechner Racing ha tenuto con forza la prima posizione al via respingendo l’assalto di ten Voorde, perfetto allo spegnimento dei semafori.

Il turco non ha più perso il comando delle operazioni, mentre il francese Dorian Boccolacci (Martinet by Alméras) dava spettacolo per il secondo posto. L’ex pilota di F2 ha beffato il teammate Janox Evans prima di mettersi all’inseguimento di ten Voorde.

L’alfiere di GP Elite ha ceduto all’esordiente francese che ha completato al secondo posto davanti al futuro campione della categoria. Quarto posto per Evans che si è difeso in tutti i modi dal tedesco Laurin Heinrich (Racing by Huber), vincitore della competizione in quel di Zandvoort (Olanda).

Porsche Supercup, Race-2: ten Voorde chiude in bellezza

Larry ten Voorde ha concluso in bellezza la stagione imponendosi nella race-2. L’olandese ha difeso alla grande la prima piazza dal giovane Laurin Heinrich (Racing by Huber), secondo sulla griglia di partenza.

Il campione della categoria ha approfittato della lotta per il secondo posto per fuggire verso il successo. Heinrich è stato attaccato da Boccolacci. Il portacolori di Martinet by Alméras ha beffato al quarto giro il rivale, una situazione che è durata per pochi minuti. Un bloccaggio alla ‘Roggia’ del transalpino nel corso del decimo giro ha permesso ad Heinrich di riprendere la seconda piazza e di completare l’evento davanti a Güven.

Porsche Carrara Cup North America, Indy:

Il ‘pianeta Porsche’ continua questo week-end con la Porsche Carrera Cup North America che ha dato spettacolo all’Indianapolis Motor Speedway in occasione del ‘Porsche SportsCar Together Festival’.

Race-1: Seb Priaulx domina e ribalta la classifica

La prima prova nel catino di Indianapolis è stata letteralmente dominata da Seb Priaulx. Il pilota del Kelly-Moss Road and Race ha mantenuto la leadership alla prima insidiosa curva su Parker Thompson (JDX Racing).

La gara è stata abbastanza lineare con il figlio dell’ex pilota Andy che ha tagliato il traguardo con oltre tre secondi di margine sul rivale del JDX Racing e su Riley Dickinson (Team Hardpoint EBM). Giornata da dimenticare per il leader del campionato Kay van Berlo che ha dopo i primi minuti ha iniziato a perdere posizioni fino al ritiro.

Race-2: Thompson vince, problemi per van Berlo e Priaulx

La seconda manifestazione del fine settimana, la prima della domenica, ha premiato Parker Thompson. Il portacolori di JDX Racing domina la scena di una competizione che ha visto in difficoltà i due pretendenti per il campionato del Kelly-Moss Road and Race.

Kay van Berlo ha alzato bandiera bianca per un problema tecnico, mentre Seb Priaulx ha terminato in nona piazza dopo esser stato spinto in testacoda alla prima staccata da Riley Dickinson (Team Hardpoint EBM), successivamente sanzionato con un drive-through. Leh Keen (311RS Motorsport) ha concluso approfittato della situazione per completare secondo davanti a TJ Fischer (Topp Racing) ed a Ryan Gates (311RS Motorsport).

Race-3: Priaulx vince di forza su Dickinson

Priaulx e Dickinson si sono contesi il successo nella race-3. Il leader del campionato ha sferrato l’attacco decisivo a 9 minuti dalla conclusione dopo una lunghissima caution che ha condizionato tutta la prova.

L’alfiere del Kelly-Moss Road and Race ha allungato sul portacolori del team di Earl Bamber che si è dovuto accontentare del secondo posto davanti a Kay van Berlo che nell’ultimo passaggio ha beffato Leh Keen dopo una lunghissima battaglia.

Appuntamento ad ottobre al VIR.

GT Open, Spielberg: Lamborghini ed Aston Martin a segno

Lamborghini ed Aston Martin si dividono i successi in quel di Spielberg, quinta competizione dell’International GT Open 2021. Il meteo è stato protagonista sabato pomeriggio, mentre domenica TF Sport ha dato spettacolo domenica controllando l’intera gara.

Race-1: Lamborghini svetta nella pioggia

Non sono mancate le emozioni nella race-1 di Spielberg. La pioggia ha mescolato le carte con Michele Beretta / Frederik Schandorff che hanno festeggiano grazie ad un bandiera rossa che ha concluso anticipatamente la prova.

La Lamborghini di VSR, l’Aston Martin di TF Sport di Sam de Haan / Charlie Eastwood e McLaren di Inception Racing con Nick Moss / Joe Osborne sono finite nell’ordine in testacoda o nella ghiaia della curva 3, completamente allagata in seguito alla forte pioggia.

La 720S di Moss/Osborne, autore della pole-position, ha preso la leadership davanti alla gemella di Brendan Iribe / Ollie Milroy, una situazione che è durata pochi secondi. La bandiera rossa ha riportato il risultato al passaggio precedente incoronando così l’Huracan GT3 che si conferma padrona della serie.

Race-2: Aston Martin senza rivali

Sam de Haan / Charlie Eastwood dominano la seconda competizione del fine settimana. La Vantage #97 GT3 di TF Sport ha gestito la prova chiudendo con un discreto margine sulla Lamborghini #19 con Baptiste Moulin / Yuki Nemoto (Vincenzo Sospiri Racing).

Nico Bastian / Florian Scholze completano il podio con AKM Motorsport (Mercedes), bravi nel finale a difendersi dal ritorno di Michele Beretta / Frederik Schandorff (Vincenzo Sospiri Racing), pronti a confermarsi tra due settimane in quel di Monza, penultimo atto della stagione.

IMSA Michelin Pilot Challenge: Porsche e Hyundai padroni a Laguna Seca

M. Root / J. Heylen (Wright Motorsports/Porsche) e H. Gottsacker / M. Wilkins (Hyundai/TCR) si dividono i successi a Laguna Seca, ottavo atto dell’IMSA Michelin Pilot Challenge.

Laguna Seca, GT4: flag-to-flag per Wright Motorsport

Prova praticamente perfetta per Wright Motorsport che ha gestito nel migliore dei modi la pole-position. M. Root / J. Heylen hanno completato con quasi cinque secondi sulle due Mercedes di Winward Racing di R. Ward / I. Dontje #4 e B. Ward / A. Udel #37, rispettivamente secondo e terzi all’arrivo.

Il colpo di scena nella classe GT4 (GS) è arrivato a 38 minuti dalla conclusione in seguito alla foratura della B. Auberlen / D. Machavern (Turner Motorsport). I leader del campionato hanno terminato al 14° posto perdendo punti preziosi in classifica sulla M4 GT4 gemella #96 di R. Foley / V. Barletta.

TCR: tripletta Hyundai

Tripletta Hyundai in TCR con H. Gottsacker / M. Wilkins #33 che si impongono per due secondi sulla gemella #98 di P. Chase / R. Norman. Il Bryan Herta Autosport w/ Curb-Agajanian ha completato il podio con la Veloster #77 di T. Hagler / M. Lewis.

C. Miller / M. Taylor, quarti con Audi (Unitronic JDC-Miller MotorSports) sono gli unici che hanno rotto il dominio della casa coreana che ha inserito 6 vetture nelle prime sette posizioni della classe TCR.

Prossima prova in Virginia ad ottobre come sempre con l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

ADAC GT Masters, Lausitzring: Feller/Mies nuovi leader del campionato

Cambia la classifica del campionato dopo l’appuntamento del Lausitzring dell’ADAC GT Masters. Riccardo Feller/Christopher Mier (Montaplast di Land-Motorsport) sono i nuovi padroni della serie grazie ad un bellissimo acuto nella prima prova. Tutto è stato diverso nella race-2 che ha premiato la Mercedes che saluta l’ovale tedesco con una splendida tripletta.

Race-1: successo e leadership in classifica per Land Motorsport

Riccardo Feller/Christopher Mier (Montaplast di Land-Motorsport/Audi) hanno iniziato alla grande la corsa allungando subito sui rivali. La pole-position ha permesso alla R8 #29 di allungare sulla Mercedes #22 di Luca Stolz/Maro Engel (Toksport WRT) e sulla Lamborghini #63 di Grasser Racing affidata a Mirko Bortolotti/Albert Costa. Tutto è rimasto intatto anche dopo la sosta obbligatoria con Mies che è uscito comodamente davanti ad Engel ed a Costa.

La competizione ha subito un’importante sospensione a 23 minuti dalla conclusione in seguito ad un problema del francese Jules Gounon (Zakspeed/Mercedes) che ha sparso tanto olio in pista.

Nelle due successive ripartenze Engel ha provato a beffare Mies che abilmente ha tenuto a bada l’AMG GT3 #22. Terzo posto finale per la già citata Lamborghini di Costa/Bortolotti davanti alla Mercedes #70 di Raffaele Marciello / Maximilian Buhk (Mann-Filter Team Landgraf – HTP / WWR).

Race-2: Mercedes padrona con Zakspeed

La competizione di domenica è stata a senso unico. La Mercedes #13 di Jules Gounon / Igor Walilko (Zakspeed #13) ha gestito alla grande le concitate fasi iniziali allungando sin da subito sui rivali. L’AMG #22 di Engel/Stolz ha preso la seconda piazza, ma non è mai riuscita ad impensierire l’auto di Zakspeed.

Dopo le soste la situazione non è cambiata con Walilko che ha tagliato per primo la linea del traguardo davanti a Toksport WRT #22 ed al duo Marciello/Buhk #70. Sesto posto nella gara-2 per l’Audi di Feller/Mies #29 alle spalle della Lamborghini #63 di Costa/Bortolotti (GRT Grasser).

Sono attualmente 107 i punti per gli alfieri di Land #29, 3 in più della Mercedes #70 di Mann-Filter Team Landgraf – HTP / WWR e 9 sulla Lamborghini #63 di GRT Grasser. Resta ancora in corsa l’AMG #22 di Engel/Stolz con 16 punti di ritardo da Feller/Mies (Audi).

Prossima prova al Sachsenring ad ottobre.

British GT, Oulton Park: spettacolo sotto la pioggia

RAM Racing (Mercedes) e WPI Motorsport (Lamborghini) si dividono i successi ad Oulton Park, penultimo atto del British GT Championship. Si chiudono i giochi in GT4 con Will Burns/Gus Burton (Century Motorsport) che sono matematicamente campioni.

Race-1: RAM Racing inizia bene la giornata

Kevin Tse/Tom Onslow-Cole (RAM Racing) si sono imposti nella prima competizione davanti alla coppia formata da Richard Neary/Sam Neary (ABBA Racing). Le due Mercedes hanno tenuto testa alla Lamborghini di Barwell Motorsport di Leo Machitski/Dennis Lind #63 che ha tagliato la linea del traguardo con soli 6 decimi di ritardo dalla seconda piazza.

In GT4 Aston Martin ha dettato legge con Matt Topham/Darren Turner autori di una prova perfetta. BMW termina al secondo posto con Will Burns/Gus Burton (Century Motorsport) davanti all’Audi di Richard Williams/Sennan Fielding (Steller Motorsport).

Race-2: Lamborghini trionfa vince sotto il diluvio

La pioggia ha condizionato la race-2 di Oulton Park, una situazione completamente diversa rispetto alla prima corsa. La Porsche di Parker Racing ci Nick Jones/Scott Malvern ha gestito fino alla sosta obbligatoria.

Ian Loggie/Yelmer Buurman (RAM Racing/Mercedes) hanno preso la leadership, una situazione che è cambiata dopo pochi minuti in seguito ad una sanzione per un’infrazione in pit lane. L’AMG GT3 è riuscita a completare il podio alle spalle di

Adam Balon/Sandy Mitchell (Barwell Motorsport /Lamborghini) e di Michael Igoe/Phil Keen (WPI Motorsport/Lamborghini), rispettivamente secondi e primi all’arrivo.

Vittoria in titolo in GT4 per Will Burns/Gus Burton. Gli alfieri di Century Motorsport (BMW) chiudono i giochi con una competizione di anticipo vincendo con margine la race-2 su James Kell/Jordan Collard (Team Roket RJN/McLaren) e Will Moore/Matt Cowley (Academy Motorsport).

Appuntamento a Donington Park il 17 ottobre per l’ultimo atto della stagione.

NLS, round 7: nuovo successo per il ‘Grello’

Michael Christensen / Kevin Estre dominano la scena nella settima prova del NLS, la categoria endurance che gareggia al Nürburgring. Nuovo acuto nell’Inferno Verde del ‘Grello’ che lo scorso giugno ha vinto la 24h.

La settima prova del 2021 si è aperta sotto il controllo di Mattia Drudi che con una perfetta con l’Audi #24 di Car Collection. La situazione è cambiata pochi minuti dopo con il francese Kevin Estre (Porsche/Manthey #911) che ha strappato la leadership al portacolori della casa tedesca.

Il francese, vincitore della 24h del Nuerburgring 2021, ha allungato insieme al suo compagno Michael Christensen imponendo un passo irraggiungibile per gli altri. Tutto è cambiato a meno di due ore dalla conclusione con dalla BMW #44 Junior Team di Dan Harper / Max Hesse / Neil Verhagen.

Secondo posto per la M6 #44 che ha dovuto alzare bandiera bianca contro il ‘Grello’ che ha letteralmente dominato la scena. Terzo posto per Alessio Picariello / Martin Ragginger (Falken Motorsport #4), autori della pole-position.

La protagonista di questo week-end è stata la nuova BMW M4 GT3 che ha gareggiato per la prima volta nel NLS in vista del debutto che è previsto il prossimo anno. L’austriaco Phillip Eng ed il brasiliano Augusto Farfus hanno portato a termine l’evento, una missione non riuscita a luglio visto un incidente durante le prove libere.

Il NLS ha presentato anche il calendario 2022 alla vigilia del settimo round. Saranno otto le competizioni, tutte sulle tradizionali 4h ad eccezione di due speciali corse. Per la prossima annata è stata infatti introdotta una 12h che si svolgerà a settembre dopo la pausa estiva.

Appuntamento a fine mese per l’ottava gara.

American Style, Richmond: Noah vince ancora

Con un perfetto restart Noah Gragson vince la tappa di Richmond della NASCAR Xfinity Series. Il #9 di JR Motorsport si impone per la seconda volta consecutiva, la quarta in carriera.

La corsa di sabato della NASCAR Xfinity Series non ha mancato di regalarci emozioni con Austin Cindric #22 (Penske) che ha respinto nei primi passaggi l’attacco di Harrison Burton #20 (Gibbs).

La situazione è cambiata dopo la prima neutralizzazione con AJ Allmendinger #16 (Kaulig) che ha preso le redini della gara davanti a Tommy Joe Martins #44 (Martins). Quest’ultimo ha attaccato e beffato il rivale che nell’ultimo giro ha approfittato del traffico per restituire il favore al photofinish della Stage 1.

Ty Gibbs #54 ha iniziato con il piede giusto la seconda parte della corsa passando sa subito al comando. La giovane stella della categoria ha preso il largo, mentre Cindric ed Allmendinger si sfidavano per il secondo posto. Un testacoda di CJ McLaughlin ha chiuso anticipatamente la Stage 2 con Gibbs leader davanti ad Allemendinger e Burton.

Burton ha lasciato spazio ai rivali che hanno avuto un perfetto restart a meno di 30 giri dalla fine. La situazione è cambiata ancora a 7 passaggi dalla conclusione con un perfetto restart da parte di Noah Gragson. Il #9 del gruppo ha allungato sui rivali respingendo il ritorno di Justin Haley #11 (Kaulig) che ha provato in tutti i modi a riprendere il nativo di Las Vegas.

Prossima prova a Bristol settimana prossima. Nel ‘Colosseo’ della NASCAR ci sarà da divertirsi visto che si svolgerà la finale della regular season per quanto riguarda l’Xfinity Series.

SuperGT, Sugo: Nissan e Subaru si dividono i successi

Kazuki Hiramine/Nobuharu Matsushita si impongono a Sugo nel quinto atto del SuperGT. La coppia di casa Nissan (CALSONIC IMPUL GT-R #12) ha preso un ampio margine nella parte centrale, un gap che gli ha permesso di chiudere con 8 secondi di vantaggio su Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino (STANLEY NSX-GT/Honda #1).

Fuori dal podio le Toyota con Yuhi Sekiguchi/Sho Tsuboi (au TOM’S #36) che hanno provato ad impensierire il terzo posto di Koudai Tsukakoshi/Bertrand Baguette (Astemo/Honda #17). La Supra ha concluso a meno di due decimi dalla NSX-GT che guida il campionato dopo il round di questo week-end con Naoki Yamamoto.

GT300: Subaru mette tutti in riga

Takuto Iguchi/Hideki Yamauchi (SUBARU BRZ R&D SPORT #61) vincono in GT300 a Sugo e conquistano la leadership in campionato. La coppia #61 ha vinto con 10 secondi di margine sull’Honda #55 di Shinichi Takagi/Ren Sato (ARTA #55) e sulla Nissan #11 di Kiyoto Fujinami/Joao Paulo de Oliveira (Realize Nissan Automobile Technical College GT-R #11)

Alla vigilia della prova di Autopolis, prevista tra oltre un mese, la Subaru è prima con un solo punto di margine sulla Nissan di Kiyoto Fujinami/Joao Paulo de Oliveira e 3 lunghezze su Atsushi Miyake/Yuui Tsutsumi (Takanoko-no-yu GR/Toyota #244).

Nella prossima puntata…

Torna l’European Le Mans Series e di conseguenza la Michelin Le Mans Cup da Spa-Francorchamps, mentre da Croft riprende il BTCC. Spazio anche alla Porsche Carrera Cup Italia da Vallelunga che riaccende i motori dopo la pausa estiva. Occhi puntati anche su Bristol, sede della finale della regular season per la NASCAR Xfinity Series. Il mitico ‘Colosseo’ della famosa serie americana accoglierà la prima ‘Elimination Race’ dei Playoffs della Truck e della Cup Series.

