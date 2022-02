Per la seconda puntata di ‘A ruota libera’ ci spostiamo a Daytona, ma non parleremo della Rolex 24 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Trattiamo infatti dell’IMSA Michelin Pilot Challenge, categoria riservata alle GT4 (GS) ed alle TCR che ha aperto il proprio campionato con una 4h nel ‘World Center of Racing’.

IMSA MPC, Daytona: Porsche padrona con la nuova auto

Debutto incredibile per la nuova Porsche GT4 nel primo atto dell’IMSA Michelin Pilot Challenge. La battaglia non è mancata in quel di Daytona, tradizionale opening round di questa interessante categoria.

Le 4h previste si sono decise negli ultimi minuti con una bellissima sfida al vertice tra la vettura #28 di E. Filgueiras / S. McAleer (RS1) e la Porsche #46 di T. Giovanis / O. Trinkler (TGM). Questi ultimi, protagonisti di un’incredibile rimonta grazie ad una strategia perfetta, hanno recuperato terreno e già dalla seconda ora della corsa si sono contesi il primato con il team RS1.

Trinkler, autore di una perfetta ripartenza a meno di 30 minuti dalla conclusione, è stato raggiunto da McAlleer che ha sferrato l’attacco decisivo alla ‘Le Mans’, il nuovo nome con cui è stata intitolata la mitica ‘Bus Stop’. Sconfitte le BMW di Turner Motorsport che si accontenta del terzo posto con Auberlen / D. Machavern #95, all’attacco nel finale con strategia alternativa con due gomme cambiate non quattro come gli avversari.

Alfa Romeo svetta in TCR, abbattute le Hyundai. Wickens torna a podio

Alfa Romeo resiste alle Hyundai e vince per distacco a Daytona. La Giulietta #5 di R. Block / T. Lewis (KMW Motorsports with TMR Engineering) conquista la prima delle due gare di durata della stagione dopo una lunghissima lotta contro le Hyundai Elantra di Byan Herta.

Secondo posto per i campioni in carica M. Lewis / T. Hagler (Bryan Herta Autosport w/ Curb Agajanian #1) davanti alla gemella di M. Wilkins / R. Wickens (Bryan Herta Autosport w/ Curb Agajanian #33). Da evidenziare il ritorno in pista del canadese Robert Wickens che al debutto riesce a cogliere un bellissimo podio.

Finale da dimenticare per la Hyundai #54 di Simpson, auto che ha ricevuto una sanzione nei minuti finali per esser uscita dalla pit lane in regime di red lights. Male anche le Audi che sono state limitate da dei problemi durante le 4h di gara.

Prossima gara a marzo a Sebring sulla canonica distanza delle 2h.

Nella prossima puntata…

Nuova piccola pausa per ‘A ruota libera’ che tornerà tra due settimane con la prima sfida dell’Asian Le Mans Series, campionato che aprirà i propri battenti con un doubleheader in quel di Dubai. Nel frattempo il mondo delle ruote coperte non si ferma con l’appuntamento di settimana prossima con la 9h di Kyalami dell’Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli ed il ‘Clash’ che inaugurerà la stagione della NASCAR Cup Series.

Luca Pellegrini