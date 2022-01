Robert Wickens correrà a tempo pieno nell’IMSA Michelin Pilot Challenge, categoria riservata alle GT4 ed alle vetture TCR che corre nei medesimi week-end dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il canadese torna in attività a bordo con Hyundai Elantra gestita del Bryan Herta Autosport, squadra che ha vinto il titolo nella passata stagione con la coppia Michael Lewis/ Taylor Hagler.

IMSA, Wickens in scena con Hyundai

Il 32enne condividerà il volante con il connazionale Mark Wilkins a bordo di una delle sei vetture che gareggeranno full-time nei 10 appuntamenti previsti da Daytona a Road Atlanta. L’ex pilota IndyCar correrà con un’Elantra N TCR dopo aver testato lo scorso anno una Veloster N TCR in quel di Mid-Ohio.

L’ex pilota Mercedes del DTM ha commentato: “Ho passato molte notti a pensare e sognare questo momento. Con il supporto di Bryan Herta e Hyundai tutto sta diventando realtà. Ho più fame ora di quanto non lo fossi prima del mio incidente. Non vedo l’ora di integrarmi con l’intero team Bryan Herta Autosport e finalmente avere il mio primo assaggio della Hyundai Elantra N TCR”.

Anche Bryan Herta, Presidente della squadra, ha voluto esprimere il proprio commento in merito: “Oggi è un giorno speciale per noi come squadra e come fan di Robert Wickens. Abbiamo seguito la sua riabilitazione e siamo rimasti meravigliati dalla sua determinazione e dedizione. Annunciare ora che farà il suo ritorno negli sport motoristici professionistici su una delle nostre auto Hyundai Elantra N TCR è davvero incredibile. Ringraziamo Hyundai per il loro straordinario supporto e per averci aiutato a costruire un percorso affinché Robert possa tornare al suo posto”.

Luca Pellegrini