Tantissima azione nella 30ma puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento dedicato al mondo delle ruote coperte che quest’oggi parte dal Lausitzring con l’ADAC GT Masters. Il noto campionato teutonico e l’Europa hanno regalato emozioni insieme al GTWC America ed Asia, in pista tra Eklhart Lake e Sugo.

Segnaliamo infatti la Porsche Carrera Cup Deutschland, la NASCAR Xfinity Series ed il Supercars Championship, rispettivamente in scena tra Lausitzring, Watkins Glen International e la particolare pista di Sandown.

Raffaele Marciello resta al comando nell’ADAC GT Masters al termine di uno spettacolare fine settimana al Lausitzring. Lo svizzero svetta nella graduatoria con 10 punti di scarto su Engelhart/ Güven, a segno durante la race-1.

Christian Engelhart/ Ayhancan Güven (Team Joos Sportwagentechnik #91/Porsche) hanno vinto la race-1 del Lausitzring dell’ADAC GT Masters, prova condizionata da una pioggia battente e da moltissimi colpi di scena.

La compagine tedesca, a segno sin dalla qualifica, ha dovuto gestire nel finale la Lamborghini #63 dell’Emil Frey Racing di Jack Aitken. L’ex pilota di F1 ha più volte impensierito Güven, al debutto tra le GT3 e nella particolare pista tedesca. Il turco ha gestito il britannico che dopo una serie di tentativi è finito in testacoda nel secondo settore della pista.

Jack Aitken /Albert Costa Balboa (Emil Frey Racing #63/Lamborghini) sono riusciti in ogni caso a completare al secondo posto davanti a Marco Mapelli/Maximillian Paul (Paul Motorsport #71/Lamborghini), molto competitivi per tutto l’arco di una corsa che ha visto in rimonta la Mercedes #48 del Mann-Filter Team Landgraf di Raffaele Marciello.

L’elvetico ha completato quinto, abile a risalire dopo lo start dalla 10ma casella. Da evidenziare, invece, i due passaggi a vuoto di Fabian Schiller/Jules Gounon (Drago Racing Team ZVO #4/Mercedes), diretti rivali del vincitore della 24h Spa 2022 dopo la tappa del Nuerburgring.

Here are the #GTMasters highlights of Race 1⃣ at the @Lausitzring_de ! ⤵️🌧️ pic.twitter.com/WkTr662uhg

Nicky Catsburg (Schubert Motorsport #20/BMW) ha letteralmente dominato la prima parte della race-2, corsa disputata con una condizione decisamente differente rispetto alla manifestazione del sabato.

Tutto è stato abbastanza stazionario sino alla sosta ai box, fase che ha eliminato la M4 GT3 dell’olandese che non ha rispettato la finestra per il pit stop obbligatorio. Tim Zimmermann (Montaplast by Land-Motorsport #1/Audi) si è ritrovato al comando davanti a Albert Costa Balboa (Emil Frey Racing #63/Lamborghini) hanno preso il largo, mentre Joel Sturm (Allied-Racing #22/Porsche)si difendeva dagli attacchi dei rivali.

Patric Niederhauser (Rutronik Racing #15/Audi) e Kim-Luis Schramm ( Rutronik Racing #27) hanno fallito l’impresa di superare la vettura elvetica, una delicata fase che ha premiato Raffaele Marciello ( Mann-Filter Team Landgraf #48/Mercedes).

L’elvetico ha subito allungato sui diretti rivali, mentre un contatto tra Fabian Schiller (Drago Racing Team ZVO #4/Mercedes) e Joel Sturm provocava una molteplice carambola che ha visto protagonisti in negativo anche Salman Owega (Montaplast by Land-Motorsport #28). Christian Engelhart (Team Joos Sportwagentechnik #91) riuscirà nell’intento di passare tutti e di balzare al quarto posto conclusivo, prezioso in ottica campionato visto il nuovo podio di ‘Lello’.

Prossima tappa a settembre al Sachsenring.

Russell Ward/Philip Ellis (Winward Racing #33/Mercedes) hanno firmato entrambe le tappe di Elkhart Lake del Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS. Week-end perfetto per la squadra legata a Mercedes che quest’anno non aveva ancora primeggiato.

Russell Ward/Philip Ellis (Winward Racing #33/Mercedes) non hanno avuto rivali nella race-1 del round di Elkhart Lake del GTWC America dominando la scena su Misha Goikhberg/Jordan Pepper (K-Pax Racing #3/Lamborghini) e Andrea Caldarelli/Michele Beretta (K-Pax Racing #1/Lamborghini)

Dopo un rocambolesco start, caratterizzato dal testacoda e dal seguente ritiro da parte della Mercedes #6 del Team US RaceTronics, Ward ha salutato il gruppo imponendo un passo irraggiungibile da parte delle due Huracan GT3 del K-Pax Racing che hanno battagliato alla grande per la seconda piazza durante la parte conclusiva dell’evento.

Prima gioia dell’anno per Russell Ward/Philip Ellis, a segno in quel di Road America ad inizio agosto nella classe GTD dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Seconda affermazione consecutiva, invece, per Mercedes, a segno nella race-2 del Glen con CrowdStrike Racing by Riley Motorsports #04.

Congrats to our winners on hard fought battles 🍾 #FanatecGT #GTWorldChAm #GTRA pic.twitter.com/pY9M8JPU2O

La Mercedes #33 del Winward Racing ha concesso il bis in una race-2 decisamente più tranquilla in cui Ward/Elliss ha salutato sin da subito i rivali che si sono dovuti accontentare della lotta per il secondo posto.

Caldarelli/Michele Beretta (K-Pax Racing #1/Lamborghini) e Ashton Harrison/Mario Farnbacher (Racers Edge Motorsport #93/Acura) hanno completato nell’ordine alle spalle della coppia del Winward Racing, padroni della scena anche ad inizio agosto nella prova dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Appuntamento ora a fine settembre nella mitica location di Sebring per la penultima tappa dell’anno prima dell’epilogo di Indianapolis ad ottobre con l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Weekend sweep for Russell Ward and Phillip Ellis as Winward Racing grabs the win in Race 2 🏁 pic.twitter.com/Ir5ezR6pU4

Takeshi Kimura /Kei Cozzolino accorciano le distanze in campionato al termine del round di Sugo del Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS. Il duo giapponese si contenderà il titolo nel championship decider in quel di Okayama a settembre contro la Mercedes #99 del Triple Eight JMR affidata a H.H. Prince Abdul Rahman Ibrahim/Nick Foster.

Un contatto al via ha caratterizzato e per certi versi deciso la race-1 di Sugo del GTWC Asia. Un contatto tra la Porsche #18 del AAS Motorsport, in pole dopo una qualifica perfetta e la Mercedes #888 del Triple Eight JMR ha permesso alla Ferrari #27 del Yogibo Racing di salire in cattedra con Naoki Yokomizo e di allungare subito su Takeshi Kimura (CarGuy Racing #777/Ferrari) ed a Yusuke Yamasaki (Comet Racing #7/Honda),

🟢🟢 RACE 1 GO! GO! GO! 🟢🟢

For the first time ever we're racing at SUGO!

But drama immediately for the pole-winning Porsche!#GTWorldChAsia | #FanatecGT 🇯🇵 pic.twitter.com/ETyBtKgujH

