Si è segnata la storia a Spa-Francorchamps, circuito che in occasione del Mondiale di F1 ha accolto la 300^ gara della Porsche Supercup. La 30^ di ‘A ruota lF1ibera’ vi porta nelle mitiche Ardenne a quasi un mese dalla 24h del GT World Challenge Europe.

Spazio anche al BTCC che ha gareggiato in quel di Thruxton ed alla NASCAR Xfiinity Series che è scesa in pista a Daytona (Florida). Vi racconteremo anche il ritorno del GT World Challenge America2 che dopo una lunga pausa ha riacceso i motori da Road America.

Porsche Supercup: Dylan Pereira vince sotto il diluvio

Il lussemburghese Dylan Pereira (Lechner Racing Middle East) vince a Spa-Francorchamps la 300^ gara della Porsche Supercup al termine di una prova perfetta. Secondo posto per Ayhancan Güven davanti a Christopher Zöchling.

Il #3 del gruppo, scattato secondo, si è messo subito alla caccia dell’olandese Larry ten Voorde (GP Elite), leader del campionato ed autore ieri della pole. I due sono arrivati insieme all’Eau Rouge, una curva che ha tradito il padrone della serie che si è girato in cima alla salita. Fortunatamente nessuno lo ha colpito, una situazione che poteva essere molto pericolosa.

Al restart Pereira ha gestito la prima posizione difendendosi dal turco Ayhancan Güven (BWT Lechner #2). Quest’ultimo ha provato ad impensierire il ‘teammate’, bravo a resistere nei tanti restart che hanno condizionato l’evento. I due hanno completato nell’odine sotto la bandiera a scacchi davanti all’elvetico Christopher Zöchling (FACH AUTO TECH). Solo 11° il già citato ten Voorde che ha rischiato veramente grosso all’Eau Rouge.

La Supercup entra nel vivo. Tra una settimana si torna in scena in Olanda prima del doubleheader conclusivo in quel di Monza.

BTCC, Thruxton: Sutton ancora leader

Ash Sutton è ancora al comando della classifica dopo tre interessanti gare in quel di Thruxton, pista che ha accolto un nuovo atto del BTCC questo fine settimana. Il #1 del gruppo conquista oggi la race-2, mentre Cook e Morgan si impongono rispettivamente nella prima e nella terza corsa.

Race-1: Cook inizia bene il fine settimana

Settima vittoria in carriera per Josh Cook nel BTCC durante la race-1. Il pilota Honda ha beffato dopo pochi passaggi la Civic di Dan Rowbottom che sabato pomeriggio aveva firmato la pole-position.

Secondo posto per la Ford di Jake Hill davanti alla BMW di Tom Oliphant. Quinto posto per Ash Sutton, bravo ad agguantare la Top5 nonostante una pesantissima zavorra in seguito ai risultati in terra scozzese a metà agosto.

Race-2: Sutton si impone con forza

Sutton ha vinto race-2 senza molti problemi. Il campione dell’Infini ha beffato Cook, scattato dalla pole ed in pista con 75 kg di zavorra in seguito al successo durante la prima competizione.

Senna Proctor (Honda) ha completato il podio, mentre Tom Ingram (Hyundai) perdeva punti preziosi in seguito ad un uscita nell’erba nell’ultimo giro che ha causato una foratura. L’alfiere dell’EXCELR8 ha perso oltre cinque piazze collocandosi al dodicesimo posto finale.

Race-3: Morgan respinge Turkington e vince

Lotta BMW per il successo nell’ultima sfida di Thruxton. Adam Morgan, scattato dalla pole-position, è stato bravo a gestire la leadership e le tre neutralizzazioni che hanno spezzato il ritmo.

L’ex pilota Mercedes ha gestito il pluricampione della BMW che ha provato all’ultimo giro a passare al comando. Nulla da fare per Turkington che ha completato il round di Thruxton davanti a Proctor ed Hill. ‘Solo’ 10° Sutton che perde punti da Ingram, quinto all’arrivo dopo una bellissima lotta contro la Corolla di Rory Butcher.

Il BTCC si prende una piccola pausa. Prossimo round a Croft nel week-end del 19 settembre

NASCAR Xfinity, Daytona: Justin Haley re dei superspeedway

Justin Haley si conferma il re dei superspeedway. Terza affermazione in carriera per l’americano di Kaulig Racing in quel di Daytona, la seconda nella NASCAR Xfinity Series. Il #11 del gruppo si impone per la quarta volta in carriera nella serie che strappa un pass certo per i Playoffs.

Dopo un primo ritardo per pioggia, la seconda prova di Daytona della stagione è stata interrotta dopo solo 19 passaggi per lo stesso motivo. Gli organizzatori hanno atteso più di due ore prima di annullare tutto e rimandare l’evento al giorno seguente. Sabato 28 agosto, alle ore 18.30, si è ripartiti con AJ Allmendinger #16 (Kaulig) davanti a tutti.

L’autore della pole-positon ha vinto la prima Stage, una frazione condizionata nel finale da un contatto tra Myatt Snider #2 (RCR) ed Austin Cindric #22 che ha concluso il ‘traguardo volante’ in regime di caution.

Il Kaulig Racing ha continuato a gestire l’evento con un gioco perfetto di squadra. Jeb Burton #10, AJ Allmendinger #16 e Justin Haley #11 si sono messi a trainare il gruppo chiudendo nell’ordine la Stage 2.

Christopher Bell ha provato ad impensierire il Kaulig Racing nella fase conclusiva, ma non c’è stato nulla da fare. Il #54 del Gibbs Racing ha ceduto il passo nel final lap ad Haley per per soli 23 millesimi ha beffato Allmendinger che completa la seconda prova in Florida del 2021 davanti a Justin Allgaier #7 (JR Motorsport).

Tra una settimana si torna in pista a Darlington.

GT World Challenge USA, Road America:

Andrea Caldarelli/Jordan Pepper (Lamborghini) e Phillp Ellis/Russell Ward (Mercedes) si dividono i successi a Road America, sede del quarto appuntamento del Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS.

Race-1: Lamborghini senza rivali

Vittoria in race-1 per Andrea Caldarelli/Jordan Pepper. Gli alfieri del K-Pax Racing #3 (Lamborghini) dominano la scena respingendo nel finale il ritorno della Mercedes #33 dell’elvetico Phillp Ellis.

Il teammate di Russell Ward (Winward Racing #33/Mercedes), impegnato regolarmente nel DTM, ha iniziato a macinare giri veloci durante il proprio stint ricucendo il margine sul sudafricano Pepper.

La rincorsa dell’AMG GT3 si è chiusa a nove minuti dal termine quando, al Kink, Ellis ha spinto a muro la Ferrari #61 di AF Corse che qualche secondo prima era stata doppiata dal leader della gara. Terza piazza conclusiva per l’Acura di Taylor Hagler/Dakota Dickerson (Racers Edge Motorsports #93), autori della pole-position per race-2.

Race-2: Mercedes regala la vittoria a BMW

Michael Dinan/Robby Foley (BMW) ringraziano Phillp Ellis/Russell Ward (Winward Racing/Mercedes #33) e vincono race-2 a Road America. La coppia del Turner Motorsport #96 approfitta di un pit stop d’emergenza dell’AMG per cogliere un successo totalmente inatteso fino a 5 minuti dalla fine.

Gara quasi per Phillp Ellis/Russell Ward (Winward Racing) a Road America. Il duo della Mercedes #33 ha preso il comando dopo la sosta obbligatoria beffando l’Acura di Taylor Hagler/Dakota Dickerson (Racers Edge Motorsports #93).

Quest’ultima ha avuto un problema negli ultimi 30 minuti, un danno che ha spalancato le porte per la BMW #96 del Turner Motorsport ed alla Porsche #20 del Wright Motorsports con Fred Poordad/Jan Heylen. Il pit stop supplementare per la vettura di testa ha permesso alla M6 di balzare al comando e di vincere con ampio margine sulla Lamborghini #3 di Giovanni Venturini/Corey Lewis (K-Pax Racing/Lamborghini #6). Terzo posto per la Porsche che svetta in PRO/Am.

Appuntamento a metà settembre a Watkins Glen per un nuovo appuntamento da non perdere.

Nella prossima puntata…

Torna dal Nuerburgring il GT World Challenge Europe e di conseguenza vi saranno anche TCR Europe e GT4 Europe. La NASCAR Xfinity e la Truck Series continuano il proprio cammino dalla storica location di Darlington che questo week-end aprirà i Playoffs della Cup Series. Nuovo impegno per la Porsche Supercup che dopo Spa-Francorchamps accompagna la massima formula alla scoperta dell’impianto di Zandvoort.

