Toyota resta al comando a 4h dal termine della 90ma edizione della 24h Le Mans 2022, terzo atto del FIA World Endurance Championship. Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley (Toyota Racing #8) guidano il gruppo, mentre in GTE PRO la Ferrari sfida Porsche per il successo.

Alpine saluta il gruppo, Toyota resiste al top

La mattinata francese ha tradito Alpine. La vettura #36 di Matthieu Vaxivière ha colpito le barriere alle ‘Curve Porsche’ dopo aver sbagliato l’approccio nel doppiaggio della Porsche #86 del GR Racing, out nei minuti precedenti ad Indianapolis.

🟨 Slow Zone 🟨 The drama sadly continues for @SignatechAlpine – getting caught out on the marbles. The mechanics are at work in the garage. ⏱️https://t.co/4J3q5Z45q3#LeMans24 | @FIAWEC pic.twitter.com/Vz9oF1lHFr — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 12, 2022

A 5h e 10 dalla fine è arrivata la prima SC della corsa in seguito ad un incidente ad Indianapolis per WRT #31. Tutto è stato neutralizzato, una situazione atipica visto le varie vetture di sicurezza sparse lungo i 13km della pista francese.

La ripartenza non ha cambiato le carte in tavola con Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley (Toyota Racing #8) davanti alla gemella #7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez ed a Ryan Briscoe/ Richard Westbrook /Franck Mailleux (Glickenhaus #709)

LMP2: JOTA padrona della scena

Roberto Gonzalez/Antonio Felix da Costa/William Stevens sono gli uomini da battere in LMP2. Gara perfetta per questi ultimi, perfetti dall’inizio alla 20ma ora di una corsa che è ancora lunghissima

Robert Kubica/Louis Deletraz /Lorenzo Colombo (PREMA #9) occupano la seconda posizione davanti a Oliver Rasmussen/Edward Jones /Jonathan Aberdein (JOTA #28), auto che è salita sul podio provvisorio in seguito ad una sanzione dell’Oreca 07 Gibson #31 di WRT. Quest’ultima si è ritirata dalla competizione non riuscendo a replicare quanto fatto nel 2022.

Porsche vs Ferrari in GTE PRO, Corvette #64 saluta il gruppo

Dopo una notte con poche emozioni la gara per quanto riguarda la GTE PRO è entrata nel vivo con una decisa rimonta da parte delle Rosse. La Corvette #64 si è ritrovata in cima al gruppo dopo i problemi della Porsche #92, una situazione che è cambiata con lo scoccare della 18ma ora di corsa.

Alexander Sims, in lotta con la Ferrari #51 di AF Corse per la leadership provvisoria della corsa, ha colpito le barriere dopo la ‘Chicane Daytona’ in seguito ad un contatto con l’Oreca 07 Gibson #83 di AF Corse di François Perrodo.

💔Heartbreak for the #64 Corvette It was all getting abit tight down the Mulsanne – with the prototype pushing the LMGTE Pro leaders into the barriers.

Gut wrenching! ⏱️https://t.co/4J3q5Z45q3@CorvetteRacing | #LeMans24 | @FIAWEC pic.twitter.com/w9d6KQDsMy — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 12, 2022

Termina con un doppio ritiro l’avventura di Chevy in GTE PRO a Le Mans, una disfatta dopo una prima parte di corsa perfetta. Ferrari #51 ha potuto salire in cattedra davanti alla prima delle Porsche ufficiali, la #91 affidata a Richard Lietz/Gimmi Bruni/Fred Makowiecki.

La prima delle due 911 RSR-19 ufficiali ha iniziato a ricucire il gap con Alessandro Pier Guidi, campione del mondo in carica e vincitore dell’ultima maratona francese. La SC, entrata a meno di 5h dalla fine, ha permesso a Mako di avvicinarsi al nostro connazionale che resta in vetta grazie ad una strategia leggermente diversa.

Una lenta foratura ha sottratto alla Rossa il primato parziale, ma a 4h dalla conclusione tutto può essere facilmente ribaltato in quel di Le Mans. Ferrari chiude al momento il podio anche con Miguel Molina/Antonio Fuoco/Davide Rigon #52, vettura in rimonta dopo una prima parte di corsa non perfetta.

Aston Martin in vantaggio in GTE-Am

Ben Keating/ Henrique Chaves /Marco Sorensen (TF Sport #33) sono al comando con Aston Martin in GTE-Am. Vantaggio importante per la squadra britannica che sta dominando la scena davanti a Paul Dalla Lana/David Pittard/Nicki Thiim (Northwest AMR #98).

Cooper MacNeil/Julien Andlauer / Thomas Merrill (WeatherTech Racing #79) completano la Top3 di una competizione che non ha mai visto della partita le tante 488 GTE, in difficoltà dalla prima ora della corsa a reggere il ritmo dei rivali.

Luca Pellegrini