Benvenuti amici di LiveGP.it alla cronaca live della 24h Le Mans, terzo atto del FIA World Endurance Championship. 62 auto si sfidano nel mitico ‘Circuit de la Sarthe’ per la 90ma edizione della gara più importante al mondo, una corsa che tutti vorrebbero vincere nella propria carriera. Toyota cerca di proseguire la sua striscia di successi, mentre GTE PRO chiude una parentesi importante della sua storia con Chevy, Ferrari e Porsche in pista. Seguiteci passo dopo passo in questa meravigliosa avventura con i nostri Luca Pellegrini, Luca Colombo e Matteo Pittaccio: buon divertimento!