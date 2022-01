Inizia dall’isola di Yas Marina la stagione delle ruote coperte con l’edizione 2022 della 12h del Golfo 2022. Mancherà all’appello Valentino Rossi, costretto a saltare la competizione d’Abu Dhabi dopo esser entrato in contatto con un positivo al Covid-19.

Ritorno ad Abu Dhabi per la 12h del Golfo 2022

Dopo la gara dello scorso anno disputata al Bahrain International Circuit, la 12h del Golfo torna ad Abu Dhabi in un impianto completamente rivisto rispetto al passato. Ricordiamo infatti le importanti modifiche apportate nella 5^ e nella 9^ curva, completamente ridisegnate al fine di garantire più battaglie.

Il format non cambierà rispetto al passato con una 12 ore che di fatto ricalca quanto vediamo abitualmente nella 24H Series. La gara sarà divisa in due parti, dopo 6h la prova verrà di fatto neutralizzata per due ore. Alla ripartenza chi si troverà nel giro del leader annullerà il gap con la testa della corsa che si garantirà la ‘pole-position’ per le 6h conclusive.

12h del Golfo 2022, GT3: 2 Seas Motorsport cerca conferme

2 Seas Motorsport, squadra che nel 2021 ha corso nel British GT Championship e nell’International GT Open, si appresta per confermarsi al vertice di questa prova dopo aver dominato la scena in Bahrain con McLaren. Due Mercedes AMG GT3 saranno al via quest’anno per una delle realtà da battere con Sheikh Isa Al Khalifa, Martin Kodric e Ben Barnicoat, il medesimo terzetto che dominò la scena nel deserto di Manama.

Attempto Racing schiera un Audi con Dries Vanthoor/Alex Arkin Aka/Murod Sultanov , mentre Sun Energy 1 by SPS Automotive Performance farà affidamento su Kenny Habul/ Mikaël Grenier/ Maro Engel.

Non ci sarà Valentino Rossi, ma la Rossa #46 gestita dal Kessel Racing sarà in pista. L’amico del ‘Dottore’ Alessio Salucci ed il fratello Luca Marini sono chiamati a dare battaglia insieme a David Fumanelli che è stato ingaggiato all’ultimo come terzo uomo.

Tanti Am presenti in griglia

La classe più interessante della 12h del Golfo 2022 è senza dubbio la Am con tre Mercedes AMG GT3 e tre Ferrari 488 GT3. Iniziamo dalla casa tedesca con Jérôme Policand/ Benjamin Ricci/Mauro Ricci (AKKA-ASP #61) e soprattutto 2 Seas Motorsports con Morgan Tillbrook/ Casper Stevenson /Ian Loggie. Occhi anche su SPS Automotive Performance #88 con Valentin Pierburg/ Christian Hook/Manuel Lauck.

Ferrari risponde con due auto di AF Corse iscritte con Rino Mastronardi/Alessandro Cozzi /Tani Hanna /Giorgio Sernagiotto e Mark Kvamme/Trenton Estep / Jean-Claude Saada /Conrad Grunewald. Presente Kessel Racing che schiera una seconda auto oltre alla vettura di classe PRO-Am con Murat Cuhadaroglu/Francesco Zollo/Erwin Zanotti/Alessandro Lorenzo Tarabini.

Anche le GT4 presenti, mancherà United

Presenti anche le GT4. Nella ‘categoria minore’ spiccava senza dubbio la presenza della McLaren di United Autosports con Zak Brown (CEO di McLaren) e Richard Dean. I co-proprietari della squadra che corre a tempo pieno in LMP2 tra IMSA, WEC ed ELMS hanno rinunciato all’ultimo alla corsa dopo aver previsto di gareggiare con Pato O’Ward e Felix Rosenqvist, alfieri di Arrows McLaren nell’IndyCar Series.

Restano in griglia 3 auto. Un’Aston Martin ed una BMW saranno gestite dal Century Motorsport, mentre una McLaren verrà schierata da Greystone GT, team presenti regolarmente nel British GT Championship.

Appuntamento per sabato mattina alle 6.30 per la prima parte di una prova da non perdere.

Luca Pellegrini