Valentino Rossi è entrato in contatto con un positivo al Covid-19 ed è in quarantena. Il ‘Dottore’, per questa ragione, non sarà in grado di completare come da programma il viaggio verso Abu Dhabi, sede questo week-end della 12h del Golfo che aprirà la stagione agonistica riservata alle ruote coperte.





Il vincitore di questa prova nella classe PRO-Am del 2019 lascia l’amico all’amico Alessio Salucci ed al fratello Luca Marini, regolarmente iscritti con la Ferrari 488 GT3 #46 del Monster VR46 Kessel Racing Team. Accanto ai due vi sarà David Fumanelli, esperto pilota italiano che non ha bisogno di presentazione.

Dovremmo dunque attendere ancora qualche mese per il per vedere in pista l’ex stella del Motomondiale nel mondo delle ruote coperte. WRT dovrebbe avere in pista il nostro connazionale in occasione del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup, campionato che scatterà in quel di Imola il prossimo aprile.

La 12h del Golfo perde nel frattempo la sua più grande stella alla vigilia dei primi test privati che si terranno domani. Sono al momento 15 le auto in pista, 12 per quanto riguarda la classe GT3 e tre per la GT4. L’emergenza sanitaria ha inciso pesantemente su questa manifestazione che per due volte ha visto ai nastri di partenza Valentino Rossi.

L’ex centauro ha corso infatti anche nel 2021 nella speciale competizione che si è tenuta in quel del Bahrain International Circuit. In quell’occasione arrivò il terzo posto per il #46 del gruppo che ha sempre militato in PRO-Am accanto al duo Marini/Salucci.

Foto: LaPresse