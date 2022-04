L’Autodromo di Vallelunga e Anneau du Rhin entrano nel calendario 2022 del FIA World Touring Car Cup (WTCR). L’Italia e la Francia sostituiscono la tappa russa di Sochi ed il round ceco di Most, tracciato che avrebbe dovuto aprire la stagione. Il Mondiale scatterà come da programma a maggio, per la prima volta tra i muretti di Pau.

Prima volta per il Mondiale nell’impianto dedicato a Piero Taruffi, tracciato che riporta il ‘Bel Paese’ nei piani della categoria che nel 2021 aveva deciso di gareggiare in quel di Adria. L’appuntamento si terrà in estate nel fine settimana del 24 luglio.

Jean-Baptiste Ley , Direttore WTCR, ha commentato in merito in una nota: “Quando abbiamo annunciato che quest’anno non avremmo corso in Repubblica Ceca e Russia, ci siamo impegnati a mettere in atto eventi sostitutivi il più rapidamente possibile e a comunicarli una volta ottenuta l’approvazione del FIA World Motor Sport Council”.

Il boss della serie ha continuato dicendo: “Siamo molto lieti di aver finalizzato due nuovi eventi per il 2022. Sono dei tracciati nuovi per il WTCR, stiamo creando un’entusiasmante incognita che non farà altro che ravvivare ulteriormente l’azione in pista per i fan e le emittenti di tutto il mondo. Vallelunga è una sede consolidata per le corse automobilistiche mentre con Anneau du Rhin visitiamo l’Alsazia, una regione che continua a svolgere un ruolo chiave nell’industria automobilistica”.

Il calendario 2022 del WTCR con l’Italia e Vallelunga

Francia, Circuit de Pau-Ville – 07-09 maggio Germania, Nürburgring Nordschleife – 26-28 maggio Ungheria, Hungaroring – 11-12 giugno Spagna, MotorLand Aragon – 25-26 giugno Portogallo, Circuito do Vila Real – 02-03 luglio Italia, Autodromo Vallelunga Piero Taruffi – 23-24 luglio Alsazia, Anneau du Rhin – 06-07 agosto Corea, Inje Speedium – 08-09 ottobre Cina, Ningbo International Speedpark – 05-06 novembre Macau, Circuito da Guia – 18-20 novembre

Luca Pellegrini