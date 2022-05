L’argentino Nestor Girolami (Honda) ha ottenuto la pole-position a Pau per gara-1 del FIA World Touring Car Cup, mentre l’ungherese Norbert Michelisz (Hyundai) partirà dalla prima casella dello schieramento nella seconda competizione.

Honda tra i muretti di Pau

Girolami e Guerrieri sono stati i migliori tra i muretti di Pau. I due argentini hanno monopolizzato la prima fila dello schieramento per l’appuntamento che tra poche ore aprirà il Mondiale 2022. Le Honda non hanno avuto rivali nella Q3, sessione in cui non sono mancate le emozioni.

Terza posizione conclusiva per Yvan Muller (Cyan Racing) davanti a Nathanael Berthon (Audi) ed a Ma Qing Hua (Cyan Racing). Il cinese è stato protagonista nella Q2, sessione in cui ha eliminato per soli 3 millesimi il compagno Yann Ehrlacher (Cyan Racing).

Settima posizione per Santiago Urriata (Cyan Racing) davanti allo spagnolo Mikel Azcona (Hyundai) Attila Tassi (Honda) e Norbert Michelisz. Quest’ultimo sarà il leader nella seconda competizione, pronto per rifarsi dopo una giornata non perfetta in cui ha colpito il muro di gomme in uscita da curva 2.

Da segnalare un brutto incidente nella Q2 da parte di Thed Björk (Cyan Racing). L’ex campione del mondo è finito contro le barriere di curva 12 rompendo in modo sensibile la propria auto che fortunatamente non è stata colpita dai rivali che stavano affrontando la sessione.

Appuntamento a domani per le due prove inaugurali del FIA WTCR 2022. Sarà la prima volta per la serie tra i muretti della cittadina francese che in passato aveva accolto il FIA WTCC.

Chiara Zaffarano