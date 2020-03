Il Münnich Motorsport conferma l’impegno nel FIA World Touring Car Cup con quattro Honda Civic. Le vetture, realizzate dall’italiana Jas Motorsport, verranno gestite dalla formazione tedesca che da anni è presente nel mondo del turismo. L’equipe tedesca ha preso possesso anche delle due Civic Type R del KCMG, squadra che non sarà più nella categoria.









Tiago Monteiro ed il giovane ungherese Attila Tassi, impegnati lo scorso anno con il KCMG, difenderanno i colori del team tedesco, che nel 2019 ha sfiorato il titolo squadre e piloti con i due argentini Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri.

Per sviare il regolamento del WTCR, categoria che prevede che un’equipe possa schierare solo due auto, il Münnich Motorsport si presenta al via con due nomi differenti. Come accade per le Hyundai e per le Lynk & Co, le quattro Honda di Münnich Motorsport verranno suddivise nell’ALL – INKL.DE Münnich Motorsport e nell’ALL – INKL.COM Münnich Motorsport.

Ricordiamo che la squadra tedesca è l’unica formazione di punta ad aver annunciato i piloti ed il programma per il prossimo WTCR. Hyundai ed i cinesi di Lynk & Co non hanno ancora reso pubblici gli obiettivi per il prossimo anno.

Luca Pellegrini