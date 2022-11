Nathanael Berthon è stato il migliore nelle qualifiche di Jeddah del FIA World Touring Car Cup. Il francese di Audi svetta sotto i riflettori arabi al termine di una giornata che ha consegnato il titolo allo spagnolo Mikel Azcona.

Jeddah qualifiche: Azcona svetta in Q1 tra le scie

Come accaduto in Bahrain le squadre hanno giocato di squadra, fondamentale nella versione breve del Jeddah Cornice Circuit. Ricordiamo infatti la decisione degli organizzatori di non utilizzare il disegno completo dell’impianto arabo che dal 2021 accoglie il Mondiale di F1.

Il belga Gilles Magnus (COMTOYOU TEAM AUDI SPORT) ha registrato il miglior crono provvisorio, mentre l’argentino Nestor Girolami (ALL-INKL.COM Muennich Motorsport/Honda) faticava a trovare un posto nella Top10 insieme al teammate e connazionale Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Muennich Motorsport/Honda).

Tutti i protagonisti del campionato sono riusciti ad accedere alla Q2, il padrone della serie Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse) ha avuto la meglio precedendo Magnus e Franco Girolami (COMTOYOU TEAM AUDI SPORT)

Q2, Girolami out dalla Top10, Azcona campione

La velocità di punta delle Audi ha fatto la differenza anche nella seconda sessione, una situazione favorevole che abbiamo potuto osservare anche in Bahrain a metà novembre. Magnus e Nathanael Berthon hanno condotto le danze nella prima parte del turno,

Il colpo di scena più importante della serata è arrivato nei minuti seguenti con l’uscita di scena dalla Top10 da parte di Girolami. Il fratello di Franco, campione quest’anno del TCR Europe con Audi, si è dovuto accontentare della 12ma piazza finale, una situazione che ha matematicamente incoronato campione Azcona.

Con ancora due prove da disputare il #96 di Hyundai diventa il primo pilota spagnolo ad imporsi nella storia del WTCR. Terzo titolo piloti per il marchio coreano che nella storia ha primeggiato anche con Gabriele Tarquini e Norbert Michelisz.

Q3, Berton strappa a Michelisz la pole

Il campione eletto del Mondiale TCR ha partecipato anche alla lotta per la pole-position. Da rimarcare, invece, il riconoscimento per il magiaro Attila Tassi ( Liqui Moly Team Engstler/Honda), 10mo in Q2 e di conseguenza primo per race-2.

Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) ha tentato di impensierire il francese Nathanael Berthon (COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT), meritatamente in prima piazza con 107 millesimi di scarto sul magiaro. Azcona partirà terzo, l’olandese Tom Coronel (COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT) quarto davanti a Gilles Magnus.

Da rimarcare un problema alla mano sinistra per Franco Girolami al termine dell’azione in pista. Il sudamericano si è fermato ai margini del tracciato arabo, un sanitario ha medicato il pilota Honda.

Appuntamento ora domani per le ultime due gare della storia del FIA WTCR. La prima competizione scatterà quando in Italia saranno le 17.40, mentre la seconda è indetta per le 20.15.

Luca Pellegrini