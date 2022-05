Il FIA World Touring Car Cup (WTCR) si arrende al Nürburgring a pochi minuti dal via delle due gare che avrebbero dovuto supportare il programma della 50ma edizione della mitica 24h che scatterà come consuetudine alle 16.00.

Gli organizzatori della serie, da anni in pista nell’Inferno verde, hanno deciso di rinunciare all’evento per delle ragioni di sicurezza dovuti alla tenuta delle gomme Goodyear. Le prove libere e le qualifiche hanno evidenziato delle prime criticità che hanno portato a questo provvedimento che era impronosticabile prima delle due corse.

Non ci sono altre comunicazioni in merito alla seconda ed alla terza gara del WTCR 2022, categoria che ha iniziato il proprio cammino da Pau (Francia) nelle scorse settimane. Il prossimo atto sarà ad inizio giugno in quel di Budapest in Ungheria.

in aggiornamento…

Luca Pellegrini