Oltre alla 106ma edizione dell’Indy500 non perdetevi questo fine settimana la 50ma 24h del Nürburgring. Il mondo delle ruote coperte si concentra nella mitica location tedesca per una delle gare di durata più importanti e prestigiose del calendario agonistico.

L’Inferno verde è pronto per accogliere i protagonisti. Mercedes, Porsche, Audi e BMW si contendono la corona nella classe regina (SP9/GT3), categoria che quest’anno vedrà in scena anche Aston Martin con TF Sport.

Porsche tenta il bis alla 24h Nürburgring

Porsche Motorsport tenta il bis dopo aver primeggiato lo scorso anno con Manthey Racing. Cambia l’equipaggio del ‘Grello’ che purtroppo non vedrà più protagonista il nostro Matteo Cairoli, pronto a dare battaglia con Christian Engelhart/Côme Ledogar/Thomas Preining (Dinamic Motorsport #28).

L’iconica Porsche verde-gialla sarà nuovamente affidata a Kevin Estre/Michael Christensen ed ad altri nomi noti del marchio come Frédéric Makowiecki/Laurens Vanthoor. Occhi puntati anche su Jaxon Evans/Sven Müller/Patrick Pilet/Marco Seefried e Klaus Bachler/Alessio Picariello/Patrick Pilet/Martin Ragginger per Falken Motorsport, da citare insieme alla temibile formazione di KCMG con Dennis Olsen/Josh Burdon/Nick Tandy/Earl Bamber.

50 x 50 per BMW

Il 50ma edizione della maratona tedesca potrebbe rappresentare la festa perfetta per il 50mo anniversario di BMW Motorsport. La casa bavarese, il marchio con più acuti nella storia di questa gara (20), è attesa all’attacco con la nuova M4 che debuttò lo scorso inverno proprio su questo tracciato.

La M4 GT3 ha saputo primeggiare quest’anno nel NLS, successi importanti che hanno portato un’iniezione di fiducia per un brand che ha faticato negli ultimi 20 anni. Sono infatti solo quattro le gioie riportate nell’era moderna (2004-2005-2010-2020).

Nick Catsburg/John Edwards/Sheldon van der Linde/Marco Wittmann #98 Connor De Phillippi/Philipp Eng/Augusto Farfus/Nick Yelloly #99 rappresenteranno ROWE Racing, mentre Jesse Krohn/Alexander Sims/Jens Klingmann/Niklas Krütten sono attesi con Schubert Motorsport #20. Presenti anche Dan Harper/Max Hesse/Neil Verhagen, protagonisti con una M4 GT3 del BMW Junior Team #72.

Mercedes presente con forza alla 24h Nürburgring

Mercedes insegue la terza affermazione alla 24h Nürburgring, l’ultimo successo risale al 2016. Le AMG GT3 ci riprovano dopo aver sfiorato a più riprese il successo negli ultimi anni. La missione non è mai riuscita per ora, il 2022 potrebbe segnare l’anno della svolta per un costruttore che parte da assoluto favorito.

Adam Christodoulou/Maximilian Götz/Fabian Schiller (Mercedes-AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 #3), Maro Engel/Jules Gounon/Daniel Juncadella (Mercedes-AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 #4), Raffaele Marciello/Philip Ellis/Luca Stolz (Mercedes-AMG Team Bilstein Mercedes-AMG GT3) e Hubert Haupt/Gabriele Piana/Nico Bastian (Mercedes-AMG Team Bilstein Mercedes-AMG GT3 #6) sono le quattro auto ufficiali schierate per questo evento, equipaggi di primo profilo che non hanno bisogno di presentazioni.

Mai sottovalutare Audi…

Sarebbe errato sottovalutare Audi Sport, il costruttore con più acuti nell’era moderna di questa speciale gara (2012-2014-2015-2017-2019). Sono tre le auto ufficiali, un tris a cui si aggiungono Patrick Kolb/Mattia Drudi/Christopher Mies/Patric Niederhauser (Lionspeed by Car Collection Motorsport #24) e Vincent Kolb/Frank Stippler/Ricardo Feller/Kelvin van der Linde (Scherer Sport Team Phoenix #5).

Kelvin van der Linde/Dries Vanthoor/Frédéric Vervisch/Robin Frijns (Audi Sport Team Phoenix #15) e Christopher Haase/Nico Müller/Patric Niederhauser/René Rast ( Audi Sport Team Car Collection #22) sono, invece, i due equipaggi ‘designati’ per ad Ingolstadt un trofeo importante come quello del Nürburgring.

Alcuni outsider di lusso

I marchi tedeschi sono i favoriti nel ‘giardino di casa’, ma attenzione ai britannici di Aston Martin. TF Sport è attesa a dare spettacolo con Marco Sørensen/Nicki Thiim/David Pittard/Maxime Martin, interessante line-up che per ora abbiamo visto insieme ‘solo’ nella qualificazione dello scorso maggio.

Tra gli outsider non scordiamoci anche di Konrad Motorsport #7 con Axcil Jefferies/Jordan Pepper/Michele Di Martino e Thomas Mutsch/Felipe Fernández-Laser/Franck Mailleux/Richard Westbrook, rispettivamente con Lamborghini e Glickenhaus Racing.

Appuntamento a partire da giovedì con le prime qualifiche, mentre il via della corsa è previsto per sabato alle 16.00.

Luca Pellegrini