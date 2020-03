Dopo gli annunci di Honda e Lynk & Co Cyan Racing, anche Hyundai Motorsport annuncia la line-up che parteciperà all’edizione 2020 del FIA World Touring Car Cup. Gabriele Tarquini, Norbert Michelisz, Nicky Catsburg e Luca Engstler saranno al via del Mondiale turismo con le performanti Hyundai i30 N TCR.









L’auto che ha vinto nelle ultime due stagioni con Tarquini e Michelisz cerca la conferma nella prossima stagione dove non ci sarà Augusto Farfus. Il pilota ufficiale BMW, 15° classificato nell’ultima annata, non sarà più presente nel Mondiale e verrà sostituito dal giovane Luca Engstler.

Il tedesco, figlio dell’ex pilota Franz, debutta a tempo pieno nel campionato dopo aver sostituito il già citato Farfus durante l’evento cittadino di Macao, gara dove il brasiliano non ha potuto prendere il via a causa dell’impegno nella FIA GT World Cup con BMW.

Hyundai Motorsport, quattro piloti per il terzo titolo

I piloti di Hyundai per il FIA WTCR 2020 verranno suddivisi in due team ufficiali. Michelisz e Tarquini continueranno il loro impegno nel BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, mentre Catsburg ed Engstler saranno in pista con l’Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.

Avere l’Engstler Motorsport ed il BRC Racing come formazioni clienti di Hyundai Motorsport è grandioso. Andrew Johns, capo delle attività clienti della casa coreana, sottolinea come la formazione di queste due squadre sia stata possibile solo dopo l’introduzione di alcuni tagli sui costi. Per l’Engstler Motorsport, Luca compreso, il passaggio a tempo pieno nel FIA WTCR arriva dopo un enorme successo nei campionati di tutto il mondo.

Ricordiamo infatti come Engstler abbia mostrato tutto il suo talento nei campionati nazionali, imponendosi due volte nel TCR Asia, una nel TCR Malesia e nel TCR Middle East. Ricordiamo anche come il 20enne tedesco abbia raccolto un secondo posto nel TCR Germany ed ottime prestazioni nel TCR Europe.

C’è grande gioia anche da parte del campione 2019 Norber Michelisz. L’ungherese ha dichiarato di essere molto contento di proseguire l’esperienza nel BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse con Gabriele Tarquini. Il cambio di pneumatici e le nuove piste rendono il 2020 come una sfida tutta da vivere.

Luca Engstler ha evidenziato come la sua presenza sulla griglia del WTCR sia il coronamento di un sogno: “Adoro le competizioni TCR e la Hyundai i30 N TCR è una delle migliori vetture della categoria”.

Presente dal primo minuto nel progetto Hyundai, Gabriele Tarquini prosegue l’esperienza nel WTCR. Il nostro portacolori ha dichiarato come l’obiettivo del 2020 sia arrivare il più possibile a podio, concentrandosi nel portare a casa entrambi i titoli disponibili. Ricordiamo lo spendido gioco di squadra che mise in campo Tarquini per favorire Michelisz nella scalta al primo titolo in carriera.

Anche Catsburg prosegue la sua carriera nel mondo del turismo, insieme all’impegno con Corvette Racing nelle gare di durata dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il WTCR, sottolinea l’olandese, è una delle più importanti categorie al mondo grazie ai migliori piloti turismo che regalano battaglie di altissimo livello in ogni sessione.

Con le quattro Hyundai, salgono a tredici i pretendenti al titolo 2020 del FIA World Touring Car Car.

Luca Pellegrini