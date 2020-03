L’Ungheria rinuncia al FIA WTCR a causa dell’espansione del contagio relativo al coronavirus. La competizione, prevista dal 24 al 26 aprile, non verrà disputata e non sarà recuperata.









La decisione è stata presa dopo la limitazione del governo locale al fine di non disputare eventi con una più 500 persone. Eurosport Events (promoter della categoria), FIA, Hungaroring Sport Zrt e la federazione ungherese (MNASZ) sono stati costretti a prendere questa sofferta decisione che annulla definitivamente la tappa magiara. Ricordiamo che l’Ungheria avrebbe dovuto ospitare anche i test pre – stagionali, originariamente previsti in Spagna ad Aragon.

Le qualifiche e le due competizioni dell’Hungaroring verranno recuperate all’interno del fine settimana del 5 luglio, data scelta la prima tappa del WTCR sul tracciato di MotorLand Aragón.

Eurosport Event ha reso noto che si sta continuando a monitorare la situazione per il proseguimento della stagione. Slovacchia e Germania, le successive tappe in programma, potrebbero essere a rischio se i governi locali dovessero prendere delle decisioni simili a quelle ungheresi. Nel caso in cui non si potesse gareggiare, gli eventi in questione verranno recuperati con una terza gara negli eventi di Austria, Cina, Corea del Sud o Portogallo.

L’obietivo è quello di mantenere un calendario con un numero di 20 prove.

Luca Pellegrini