Nathanaël Berthon torna nel FIA World Touring Car Cup con una delle due Audi di Comtoyou Racing. Dopo l’annuncio di concentrarsi sul 2020 solo con Audi, lasciando le Cupra, il team belga ha reso noto il nome del pilota che affiancherà l’esperto olandese Tom Coronel nel Mondiale turismo.

Il francese Berthon, impegnato lo scorso anno con Rebellion nel FIA World Endurance Championship, ritorna nel campionato dopo aver partecipato all’intera stagione 2018, anno in cui siglò un podio nell’evento cittadino cinese di Wuhan.

Berthon ha affermato: “È un vero piacere poter tornare al WTCR. Conosco la macchina e una grande quantità di piste, non mi ci vorrà molto tempo per tornare in gioco”.

Come allenamento alla prossima edizione del campionato, la coppia della scuderia Comtoyou, Coronel – Berthon, e il belga Nicolas Baert parteciperanno alla 24h di Portimao, in programma domenica prossima e valida per la 24H Series.

Luca Pellegrini