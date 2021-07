Gabriele Tarquini domina gara-1, primo appuntamento domenicale del WTCR, che questo weekend fa tappa ad Aragon. L’esperto pilota italiano torna al successo, cosa che non gli riusciva da inizio stagione 2019. Primo podio stagionale per Mikel Azcona, secondo, a precedere Tom Coronel, una prima volta anche per il pilota olandese.

‘CINGHIO’ TARQUINI TORNA AL SUCCESSO NEL WTCR, TRIONFANDO IN GARA-1 AD ARAGON

Il problema tecnico occorso nella qualifica di ieri dà una grande chance a Gabriele ‘Cinghio’ Tarquini che si impone in gara-1 ad Aragon. Il pilota Hyundai non è mai stato messo sotto reale pressione, dopo un ottimo via che gli ha permesso di mantenersi al comando. Primo podio stagionale e (di conseguenza) prima vittoria dell’anno per il pilota classe ’62, rientrando nella top ten assoluta grazie ai 25 punti ottenuti in mattinata.

Podio importante anche per Mikel Azcona, fino a ora mancato protagonista di questa stagione, ma pronto a rifarsi all’interno di un campionato tra i più combattuti di sempre. Un altro grande esperto della categoria, Tom Coronel, completa il podio; non accadeva dalla vittoria ottenuta in Slovacchia lo scorso anno.

Dietro le battaglie più interessanti della corsa. Nathanael Berton perde il podio al penultimo giro concludendo quarto, dietro di lui Yann Ehrlacher, che cede due posizioni rispetto al via ma sale secondo assoluto dopo questa gara. In sesta posizione Gilles Magnus a precedere Norbert Michelisz e il poleman del secondo appuntamento, Frédéric Vervisch.

Gara opaca per il leader di classifica Jean-Karl Vernay, nono sotto la bandiera a scacchi. Il pilota francese mantiene comunque la leadership e avrà tutte le possibilità di rifarsi nel pomeriggio, quando scatterà dalla prima fila. Chiude la zona punti Thed Bjork, autore di una dura battaglia contro Yvan Muller.

Fuori dai punti, dopo esser scattato dal fondo dello schieramento, Attila Tassi, che perde così la seconda posizione assoluta. Un drive-through ha invece messo definitivamente fuori dalla lotta Tiago Monteiro. Unico ritirato Rob Huff; problemi tecnici sulla sua Leon Cupra.

La classifica completa di gara 1 a questo LINK

Leggi anche: WTCR | ARAGON, VERNAY GUIDA UN MONDIALE TIRATISSIMO

Samuele Fassino