È finito il tempo delle chiacchere: la nuova WSSP a Aragón ritrova i vecchi protagonisti. Nonostante i nuovi regolamenti, là in cima rimane la Yamaha R6 di Lorenzo Baldassarri, preparata dal team Evan Bros. L’italiano sigla il nuovo record della pista in 1:52.706. Dopo il giro da pole, Baldassarri cade in curva 9, ma senza conseguenze per il #7. In prima fila con l’italiano altre due moto “vecchie”: Dominique Aegerter è secondo e precede Can Öncü sulla Kawasaki ZX-6R del team Puccetti.

La sessione viene interrotta a esattamente cinque minuti dalla fine. Federico Fuligni, al debutto sulla Ducati V2 del D34G Racing, è caduto tra curva 8 e curva 9. L’italiano ha lasciato la propria 955 in mezzo alla pista. I commissari sono entrati prontamente per rimuovere la moto, ma comunque la Direzione Gara ha deciso di fermare la Superpole per pochi minuti.

REGOLE NUOVE, STORIA VECCHIA

I nuovi regolamenti hanno debuttato, ma comunque c’è grande equilibrio. Tra le moto “nuove” della griglia WSSP ad Aragón, solo tre sono all’interno della top 10. Niccolò Bulega si piazza infatti in quarta posizione a 530 millesimi dalla pole position. Federico Caricasulo porta la Ducati del team Althea in settima posizione dietro alle due soprese Glenn van Straalen e Marcel Brenner. Niki Tuuli porta la nuova MV Agusta F3 800 RR ai margini della top 10, proprio in 10^ posizione.

TANTO EQUILIBRIO, LEGGERMENTE INDIETRO TRIUMPH

Una delle paure di questo nuovo regolamento era il dominio delle nuove moto più potenti a discapito delle vecchie 600, ma così non è stato. L’unica nuova casa della Supersport a mancare è la Triumph. Infatti la nuova 765 non fa meglio del 12° posto con Hannes Soomer, mentre Stefano Manzi segue subito il compagno di box in 13^ posizione.

BENE I DEBUTTANTI

A sorprendere sono anche molti debuttanti, buona parte dei quali provenienti dalla SSP300. Yari Montella porta la Kawasaki del team Puccetti in 9^ posizione, mentre Thomas Booth-Amos è 11° a solo 1.309 dalla pole position. Bene anche gli ultimi due campioni della 300: Adrián Huertas si piazza in 14^ posizione, davanti al campione 2020 Jeffrey Buis.

I RISULTATI DELLA SUPERPOLE WSSP

Valentino Aggio

Leggi anche: WSSP | ARAGON 2022, FP: DOMINIQUE AEGERTER DETTA IL PASSO