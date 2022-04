Inarrivabile per tutto il venerdì, Dominique Aegerter apre il WSSP 2022 ad Aragon conquistando le FP e staccando gli avversari. Niccolo Bulega si riprende nel pomeriggio e chiude secondo nelle combinate davanti a Lorenzo Baldassarri, Niki Tuuli e Can Oncu. Quattro costruttori nelle prime cinque posizioni

FP1: TRIS YAMAHA, TOP5 PER ONCU E CARICASULO

Si inizia ad intravedere qui ad Aragon la situazione del WSSP con le nuove regole, e nel 2022 non sembra ci saranno enormi sorprese. Sono ancora le Yamaha a fare il bel tempo, in particolare quella condotta da Dominique Aegerter che si porta al comando della lista dei tempi con un 1’54”070 che regola tutti gli avversari. Secondo Lorenzo Baldassarri che ferma il cronometro a due decimi di distacco dal capolista, seguito a sua volta ad un decimo e mezzo da Jules Cluzel. Dopo il tris di Iwata arriva la prima inseguitrice, ossia la Kawasaki di Can Oncu, di soli 3 centesimi più lento del francese. La prima “New Gen” in classificaè la Ducati Panigale V2 di Federico Caricasulo e del team Althea di Genesio Bevilacqua, di poco sopra al mezzo secondo di distacco da Aegerter. Segue la Triumph (denominata Street Tripel RS) di Stefano Manzi, mentre la MV Agusta F3 800 RR di Niki Tuuli ha chiuso nona a sette decimi dal leader.

FP2: AEGERTER INARRIVABILE

Le FP2 della WSSP ad Aragon fanno pensare che l’uomo da battere anche in questo 2022 sia proprio Dominique Aegerter. Scendendo (nettamente) rispetto al tempo della mattina, il pilota elvetico ha concluso il turno con un 1’53”407 che porta il distacco col secondo classifica ad oltre mezzo secondo. Secondo classificato che nel pomeriggio risponde al nome di Nicolo Bulega, che finalmente trova la quadra della sua Ducati ma che resta ancora molto distante dal leader. Terzo tempo per Lorenzo Baldassarri, due decimi e mezzo più lento di Bulega, quarto Niki tuuli con la MV Agusta F3 800 RR. Ai margini della Top5 Can Oncu con la Kawasaki, mentre inverte il trend della mattinata Stefano Manzi, solo tredicesimo. Bene anche Yari Montella, che risale fino all’undicesima piazza, in pista anche Oly Bayliss che però non è ancora al 100%.

DIRETTI IN SUPERPOLE

Per il WSSP domani mattina inizia subito la sessione di qualifiche, con la Superpole fissata alle ore 10:25 italiane. Si passerà poi alla gara del sabato prevista per le ore 15, subito prima dell’inizio (alle 16) delle FP3 della Moto2 in Texas. Anche domani giornata piena di appuntamenti motociclistici e non solo, con Formula 1 e Formula E che correranno rispettivamente il GP di Australia e quello di Roma.

WSSP 2022 ARAGON, FP COMBINED TIMES

Alex Dibisceglia

Leggi anche: WSBK | ARAGON 2022: REA APRE LE DANZE NEL VENERDÌ DELLE FP