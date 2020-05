Come abbiamo già visto per le principali categorie, quali Formula 1, Indycar, Formula E e MotoGP, anche WSK Promotion si adatta alle limitazioni di questo particolare periodo, lanciando un campionato virtuale per karting, Formula 4 e Formula Regional, in attesa dell’inizio delle gare reali.

Il comunicato, diffuso nella giornata di ieri, parla di una collaborazione con Tatuus. Le due organizzazioni presenteranno presto il calendario del WSK E-Sport Championship, insieme alle procedure di iscrizioni. Tutti gli appuntamenti saranno visibili sul canale YouTube e WSK con relativo commento.

Le vetture utilizzate per il WSK E-Sport Championship sono quelle di Formula 4 e di Formula Regional. Il videogioco è sviluppato dalla società di Malta World Pro Racing. Da sottolineare che saranno invitati agli eventi piloti di karting e delle due Formule citate.

Il primo appuntamento del nuovo campionato virtuale è fissato nei prossimi giorni con le qualifiche a bordo delle vetture di Formula 4 sul circuito di Adria. Doppia gara ad Imola invece per le vetture di Formula Regional.

Al pari degli altri campionati, anche WSK sta lavorando duramente in questo periodo per riprendere al più presto l’attività in pista. Ad esempio si sta studiando un calendario con alcuni eventi doppi in alcuni week-end, che sarebbero dunque più lunghi.

Ricordiamo infine che la WSK Super Master Series che è stata interrotta dopo le gare di apertura di Adria e Lonato, al contrario di Euro Series, Open Cup e Final Cup, ancora non partite.

Leggi anche: ACI Sport approva le procedure per lo svolgimento dei test: ecco il vademecum

Giulia Scalerandi