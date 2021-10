Le FP del venerdì del WSBK 2021 a Villicum si sono concluse con Toprak Razgatlioglu ancora in cima alla lista dei tempi. Caduta nelle FP2 per Jonathan Rea, che distrugge la sua Kawasaki, mentre il suo compagno di squadra Lowes si classifica terzo dietro a Redding. Bene anche Rinaldi, quarto davanti a Rea, sesto posto per il rientrante Chaz Davies.

TURCO-ARGENTINO

Al contrario di qualsiasi previsione fatta prima di mettere le gomme a terra a San Juan, è Toprak Razgatlioglu a comandare le FP del venerdì della WSBK 2021 a Villicum. Per il turco best lap sia nella prima che nella seconda sessione di prove libere, con pesante distacco verso gli avversari. Basti pensare che il secondo, che risponde al nome di Scott Redding, accusa più di due decimi dal pupillo di Kenan Sofuoglu. Situazione che peggiora nettamente se si pensa al terzo classificato, Alex Lowes, che chiude a più di mezzo secondo di distacco dalla vetta.

REA-ZIONE MANCATA

Tutti si attendevano dal campione in carica una reazione, che però è mancata in questo venerdì. Per Jonathan Rea ben mezzo secondo di ritardo nelle FP1, che sale a più di sei decimi nelle FP2 con tanto di caduta aggiuntiva arrivata in curva 6. Se la moto dell’alfiere Kawasaki è decisamente da sistemare, fortunatamente Jonathan è riuscito ad allontanarsi con le sue gambe dal luogo dell’incidente. Chiude però davanti a lui anche Michael Rinaldi con la seconda delle Ducati Aruba.it, a poco più di 5 decimi di distacco dal capolista turco.

DUCATI IN GRANDE SPOLVERO

A ridosso del pluricampione del mondo delle derivate di serie troviamo Chaz Davies, appena rientrato dall’infortunio. Il portacolori del team GoEleven di Denis Sacchetti ha sopravanzato un ottimo Axel Bassani, che chiude a ridosso della top6. Locatelli, Gerloff e Leon Haslam chiudono la top10, lasciando fuori dai migliori 10 un Alvaro Bautista inseguito a poca distanza da Isaac Viñales, autore di uno splendido venerdì nella SBK. In grande ritardo invece le due star locali, Solorza e Ribodino, rispettivamente a +4.597 e +4.904 da Razgatlioglu. Appuntamento domani alle 15 italiane per le FP3 della top class.

WSBK 2021 VILLICUM, FP COMBINED RESULTS

Leggi anche: WORLDSBK | UFFICIALE: LUCA BERNARDI CON BARNI NEL 2022

Alex Dibisceglia