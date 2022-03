WSBK | Test Catalunya 2022 - Day1: Bautista in testa su Rea e Gerloff

Nel Circuit de Catalunya la WSBK è scesa in pista per il primo dei due giorni di test. Alvaro Bautista comanda davanti a Rea e Gerloff. Lo spagnolo, tornato in Ducati Aruba dopo due stagioni corse con HRC, ha firmato il record della prima giornata transitando sul traguardo in 1:40.824. Due decimi più tardi spicca Jonathan Rea mentre al terzo posto troviamo la Yamaha numero trentuno di Garrett Gerloff, il più veloce della mattinata.

DUCATI, KAWASAKI E YAMAHA: PAROLA D’ORDINE “EQUILIBRIO”

Il primo giorno dei test catalani si è svolto in presenza di temperature ottimali tanto da permettere ad Alvaro Bautista di arrivare a soli quattro decimi dal record della pista registrato da Tom Sykes nelle qualifiche dell’edizione 2021. Il portacolori Ducati Aruba, l’unico a scendere sotto il muro del minuto e quarantuno, è stato raggiunto da Jonathan Rea solo nel finale, quando il sei volte iridato ha portato la propria ZX-10RR in scia alla Panigale posizionata in vetta alla classifica.

Yamaha è il terzo costruttore nella lista dei tempi grazie all’eccellente lavoro di Garrett Gerloff (Yamaha GRT) rivelatosi il più veloce nel corso della fase mattutina. L’americano ha preceduto Michael Ruben Rinaldi (Ducati Aruba) e il campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu, autore di tempi quasi identici con le due M1 utilizzate e concentrato sulle prove a lungo termine. Alle spalle del turco si classificano due Kawasaki: la prima è quella di Alex Lowes, ancora impegnato a recuperare la miglior condizione fisica; la seconda è, invece, la ZX di Puccetti Racing guidata da Lucas Mahias.

HONDA E BMW INDIETRO, BULEGA IN TESTA TRA LE SUPERSPORT

Honda HRC continua ad inseguire con entrambi i piloti. Xavi Vierge chiude il primo giorno di prove al nono posto mentre Iker Lecuona è quindicesimo con un distacco di un secondo e due decimi dalla vetta. Ricordiamo che Lecuona abbia sofferto la frattura del mignolo (mano sinistra) a causa di una caduta avvenuta durante i test di Jerez svolti a dicembre.

Ancor più indietro BMW: il miglior pilota in pista con la M1000RR si trova al dodicesimo posto e prende il nome di Eugene Laverty, alfiere Bonovo Action. Scott Redding archivia la prima giornata con il quattordicesimo posto assoluto mentre Ilya Mikhalchik, chiamato a sostituire l’infortunato Michael van der Mark, chiude in venticinquesima posizione con due secondi e otto di ritardo. Anche Loris Baz non si è contraddistinto per tempi da capogiro: il francese, pilota BMW Bonovo, al momento deve accontentarsi del diciannovesimo posto.

Anche la Supersport è rappresentata nei test della Catalunya. Tra i piloti della nuova classe di mezzo il più rapido è stato Niccolò Bulega (Ducati Aruba), nettamente più veloce sia di Raffaele De Rosa (Ducati Orelac) sia di Oli Bayliss (Ducati Barni).

WSBK 2022 | TEST CATALUNYA DAY 1 | RISULTATI UFFICIALI

Matteo Pittaccio

