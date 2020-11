Per BMW e la nuova M1000RR raddoppia l’impegno nel WSBK 2021 con Eugene Laverty e Jonas Folger alla guida delle moto dei team RC Squadra Corse e Bonovo Action. Il primo fa il salto da MV Agusta alla casa tedesca, mentre per il team di Roder è il primo test mondiale dopo le stagioni nell’IDM proprio con il pilota teutonico.

BMW UBER ALLES

Ottime notizie arrivano dalla Germania, in un periodo in cui l’incertezza mondiale ancora blocca le grandi aziende. Per BMW invece i piani sembrano chiari: spingere sul 2021 con altre due M1000RR in pista nel WSBK, quelle dei team RC Squadra Corse e Bonovo Action condotte rispettivamente da Eugene Laverty e Jonas Folger. Saranno quindi quattro, le moto della casa dell’elica che vedranno la pista dal prossimo anno, anche se ancora non è dato sapere da quale mese inizierà il campionato stesso.

RC SQUADRA CORSE

Di proprietà di Roberto Colombo, RC Squadra Corse era la formazione con le MV Agusta ufficiali del Mondiale Superbike. Con l’abbandono della casa varesina della top class delle derivate dalla serie, quest’anno il team si è concentrato sul riorganizzare lavoro e budget, per poi tornare alla carica questa volta con il marchio BMW. Eugene Laverty, che passa dalla formazione ufficiale alla compagine satellite, sarà il loro pilota, oltre ad aiutare lo sviluppo della nuova moto.

BONOVO ACTION

Per il team Bonovo Action, il 2020 si è composto del titolo di Jonas Folger nell’IDM, il campionato nazionale tedesco risevato alle moto di produzione. Folger, alla guida di una Yamaha R1M, ha vinto tutte e otto le gare del calendario di quest’anno, di fatto dominando il campionato tedesco. Team e pilota hanno avuto il primo assaggio mondiale con le gare di Barcellona ed Estoril, dove sono stati wild card d’eccezione. Ora con il passaggio alla M1000RR è il momento per il tedesco di rientrare a tempo pieno in una competizione mondiale.

Alex Dibisceglia