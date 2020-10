Ferve il mondo verde nel WSBK, con novità riguardanti Pedercini, Puccetti e la Kawasaki stessa. Loris Cresson correrà il round dell’Estoril con la Ninja di Lucio Pedercini, Manuel Puccetti sigla per il 2021 Lucas Mahias ed otterrà la nuova Kawasaki, con motore rivisto di 1000 giri sul limitatore e nuove appendici aerodinamiche.

NEWS, NEWS ED ANCORA NEWS

Per chi avesse pensato che il prossimo anno sarebbe stato un anno di attesa per vedere l’evoluzione del problema COVID, un insieme di novità vanno a fugare qualsiasi dubbio. Dopo BMW, che ha annunciato recentemente la M1000RR per competere nelle derivate dalla serie, arrivano bombe dal paddock della Superbike. Nel WSBK infatti Pedercini, Puccetti e Kawasaki ci regalano tre grandi notizie in una sola giornata.

PEDERCINI E CRESSON

Per la compagine di Lucio Pedercini, la prima notizia è che l’ultimo round della SBK 2020 all’Estoril vedrà Loris Cresson in sella alla ZX10-RR del team. Ancora in divenire ovviamente i programmi dell’anno prossimo, ma sicuramente in seno a Pedercini ci sarà una moto 2021 e quindi la possibilità concreta di competere per le posizioni che contano. Da definire il pilota, ma se andasse bene il test con Cresson le quotazioni vogliono il francese in verde per il prossimo anno almeno.

PUCCETTI E MAHIAS

Questa era una notizia decisamente attesa, ma finalmente è giunta l’ufficialità. L’ex campione della Supersport Lucas Mahias farà finalmente il salto alla cilindrata piena, ovviamente con la moto di Manuel Puccetti che nelle mani di Xavi Fores non stà riscuotendo gli stessi risultati visti quando in sella c’era Toprak Razgatlioglu. Dopo un anno difficile nella Supersport (vista la superiorità Yamaha e di Andrea Locatelli), ora Mahias potrà ripartire da zero nella top class e far vedere il suo valore a tutto il paddock.

UNA NUOVA ERA VERDE

L’ultima grande notizia è che vedrà finalmente la luce la nuova Kawasaki Ninja ZX10-RR. I veli verranno tolti il 23 novembre in diretta streaming da casa madre, fatto sta che le voci la quotano con un motore più potente ed un limitatore innalzato di 1.000 giri, per cercare di rimanere al passo della concorrenza. A questo si aggiungono appendici aerodinamiche per seguire le orme di Honda, Ducati ed Aprilia, ma ancora non è chiaro quanto ci sia della vecchia Ninja in questo nuovo corso storico. Tra poco più di un mese avremo le risposte.

Alex Dibisceglia