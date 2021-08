WSBK | Navarra 2021: Info e orari del settimo round stagionale

Dopo il round cieco di Most la WSBK si prepara a correre nel circuito spagnolo di Navarra, altra novità del 2021. Il tracciato è localizzato nel nord della Spagna e misura 3,933 km per un totale di 15 curve, di cui 9 a destra e 6 a sinistra. Si tratta della 51^ pista ad ospitare almeno un round nella storia delle derivate ed il disegno promette scenari altamente spettacolari. Ad impressionare addetti ai lavori e piloti è stata sin dalla presentazione la veloce sezione di curva 1-2, la quale si raggiunge a più di 300 km/h per le SBK. Dopo il rettilineo di partenza i piloti dovranno affrontare una ripida discesa verso destra per poi rallentare decisamente in occasione del rampino di curva 3. Il layout è stato già provato dai piloti il 21-22 giugno ed il più veloce è stato Toprak Razgatlioglu in 1:36.877. Per quanto riguarda le categorie in pista le uniche protagoniste saranno WSBK e WSSP, dunque niente Navarra per le agili SSP300.

WSBK | RAZGATLIOGLU NELLA SCIA DI REA A NAVARRA

Dopo il difficile weekend di Most il vantaggio di Rea sul turco di casa Yamaha si è ridotto a soli 3 punti, ragion per cui il tracciato iberico diventi lo scenario ideale per capire chi arriverà a Magny Cours con la vetta del Mondiale tra le mani. Dopo 18 eventi Rea si attesta a quota 266 punti mentre Razgatlioglu a 263. Più lontano (-50) ma comunque aritmeticamente in lotta Scott Redding, fresco di contratto 2022 con BMW.

Accesa anche la corsa per la 4^ posizione, attualmente contesa tra Alex Lowes (143), Rinaldi (135), Gerloff (127), Sykes (212), Locatelli (119) e van der Mark (113). Ben 6 piloti racchiusi in 30 punti rappresentano il secondo motivo di interesse per il 7° round stagionale.

La novità di spicco è sicuramente il ritorno di Suzuki nel mondiale SBK, campionato nel quale non si vedeva una GSX dal 2018. La “Gixxer” gestita da JEG Racing, squadra attiva nella SBK spagnola, sarà guidata da Naomichi Uramoto, pilota campione J-GP2 (Moto2) nel 2016 e partecipante nel GP del Giappone dello stesso anno come wild card (21°).

WSSP | AEGERTER INSEGUITO DA ODENDAAL

Situazione diversa quella della SuperSport 600, dove lo svizzero Dominique Aegerter primeggia a quota 207 punti. A 37 lunghezze figura Odendaal, che per puntare al titolo è costretto a non perdere punti nelle due manche spagnole in programma. Proprio Aegerter e Odendaal sono gli unici due piloti ad aver vinto almeno una manche quest’anno. Chissà se a Navarra qualche altro outsider si aggiungerà ad una lista fin qui davvero breve. A tal proposito, a 70 punti dalla vetta troviamo il figlio d’arte Philipp Oettl, seguito a ruota da Manu Gonzalez e dal nostro Luca Bernardi.

WSBK 2021 | NAVARRA – ROUND 7 | PROGRAMMA UFFICIALE

Venerdì 20 agosto

10:30 | WSBK – FP1 [Sky Sport MotoGP]

11:25 | WSSP – FP1

15:00 | WSBK – FP2 [Sky Sport MotoGP]

16:00 | WSSP – FP2

Sabato 21 agosto

09:00 | WSBK – FP3

10:25 | WSSP – SuperPole

11:10 | WSBK – SuperPole [Sky Sport MotoGP]

14:00 | WSBK – Gara 1 [Sky Sport MotoGP – TV8]

15:15 | WSSP – Gara 1 [Sky Sport MotoGP]

Domenica 22 agosto

09:00 | WSBK – Warm Up

09:25 | WSSP – Warm Up

11:00 | WSBK – SuperPole Race [Sky Sport MotoGP – TV8*]

12:30 | WSSP – Gara 2 [Sky Sport MotoGP]

14:00 | WSBK – Gara 2 [Sky Sport MotoGP – TV8]

*La SuperPole Race andrà in differita su TV8 alle ore 13:00

Matteo Pittaccio

