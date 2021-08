Scott Redding trionfa a Most nel sesto round Superbike, conquistando la terza affermazione in stagione e precedendo Toprak Razgatlioglu, vincitore nella Superpole Race. Jonathan Rea chiude al terzo posto, in una sfida iridata sempre più accesa.

Il britannico ha festeggiato la vittoria dedicandola all’amico Brad Jones (ancora ricoverato dopo l’incidente di Brands Hatch) con un casco speciale. Ma non solo: “ReddingPower” ha persino chiesto la mano alla fidanzata Jacey sul podio.

LA CRONACA DELLA GARA

Brutto lo spunto di Redding: allo spegnimento delle luci è in terza posizione, dietro alle due Yamaha ufficiali, con Razgatlıoğlu davanti a Locatelli. Rea invece è quarto. Nel centro dello schieramento, Bassani e Delbianco finiscono a terra.

Nel terzo passaggio alla curva 20 Redding sopravanza “Loka” per la seconda posizione. Dopo solo un giro anche Razgatlıoğlu deve lasciare il passo al V4 Ducati.

Passano altri 3 giri ed il #45 abbassa i tempi, lasciando al palo Toprak e tutti gli altri.

La bagarre per il “bronzo” si riaccende quando Andrea Locatelli sbaglia e diventa nuovamente obiettivo di Rea. Alla 20 il pilota Kawasaki sale al terzo posto, ma il campione in carica della 600 tiene il ritmo per qualche giro.

Michael Rinaldi, partito in sordina, negli ultimi passaggi guida un terzetto formato anche Van der Mark e Gerloff. Il riminese sorpassa i britannici Sykes e Haslam, seguito a ruota da Van der Mark che compie i medesimi attacchi.

La lotta per la vittoria finisce a quattro giri dalla bandiera a scacchi, quando lo svantaggio del #54 tocca i 2 secondi e 8 decimi. Lotta ancora interessante per il quinto posto invece, con Alex Lowes che alza i tempi nelle fasi finali della contesa a vantaggio di Rinaldi, Van der Mark e Gerloff. All’inizio dell’ultimo giro Michael Ruben lo passa e scappa, chiudendo in quinta posizione dietro al connazionale Locatelli.

Scott Redding vince gara-2 con più di 3” di vantaggio su Razgatlıoğlu, con Rea terzo. Dietro ai due italiani si piazzano Lowes, Van der Mark, Gerloff, Sykes e Bautista a chiudere la top 10. A punti anche Haslam, Davies, Rabat, Nozane e Ponsson.

LA CLASSIFICA FINALE DELLA GARA

LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO

La classifica piloti si accorcia ulteriormente: appena tre punticini separano Johnny Rea da Razgatlıoğlu; Redding è staccato di 50 punti, l’equivalente di due gare. Lowes tiene il quarto posto e perde un punto da Rinaldi. Gerloff, sesto, guadagna una punticino su Sykes.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il settimo round stagionale andrà in scena dal 20 al 22 agosto: sarà il Gran Premio di Navarra, che debutterà in calendario proprio come Most.

Giacomo Da Rold