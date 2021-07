Permangono in uno stato di criticità le condizioni fisiche del pilota Brad Jones. Il 23enne resta in uno stato di coma farmacologico a causa delle gravi lesioni riportate nel corso dell’incidente verificatosi durante la prima gara del British Superbike a Brands Hatch

IL BOLLETTINO MEDICO

“Brad Jones (iForce Lloyd & Jones BMW), il quale ha subito gravi lesioni alla testa, al torace ed al bacino a seguito di un incidente registratosi nel corso della gara di apertura del British Superbike di sabato 24 luglio, rimane in coma indotto e continua a ricevere cure e assistenza medica al King’s College Hospital di Londra“: così si legge nel bollettino diffuso in data odierna dal promoter MSVR.

“Non sono state rese necessarie operazioni per le sue lesioni, ma è prevista una procedura per stabilizzare la sua frattura pelvica nella giornata odierna. Successivamente, si prevede che resterà in coma farmacologico fino all’inizio della prossima settimana. Il team medico di MSVR rimane in contatto diretto con la famiglia e con il personale ospedaliero.”

FORZA BRAD!

Da quanto dice il bollettino, non sono previsti aggiornamenti fino alla prossima settimana. Nel contempo il paddock del BSB si è già stabilito al circuito di Thruxton, quarto appuntamento della stagione 2021. Per solidarizzare con il pilota, tutti i piloti e team correranno con un adesivo. Promotore di questa campagna il team PR Racing che non schiererà alcun sostituto. L’unico in pista per la scuderia sarà Joe Francis.

Giacomo Da Rold