FP1 del WSBK 2022 a Most che hanno visto come protagonisti Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, con Michael Rinaldi a portare la Ducati nelle posizioni di rilievo. Gerloff terzo alla fine del turno, Locatelli anticipa Bautista

REA THE BEST

Il miglior giro è arrivato proprio negli ultimi 3 minuti della sessione, ma è Jonathan Rea a comandare le FP1 del WSBK 2022 a Most, in Repubblica Ceca. L’alfiere Kawasaki KRT è rimasto in terza posizione per la maggior parte del turno, con una prolungata sosta ai box per sistemare la sua ZX10-RR. Il risultato finale è un 1’31”893 ed un quarto settore dove il suo primo competitor, Toprak Razgatlioglu, non è riuscito a limitare i danni. Ottimo inizio quindi per Kawasaki, che piazza anche Lowes in top10 e precisamente in settima piazza a otto decimi dal compagno di squadra.

TOPRAK BEFFATO ALLA FINE

C’è da dire che buona parte di queste FP1 del WSBK 2022 a Most sono state comandate da Toprak Razgatlioglu, in compagnia di Michael Rinaldi con la Ducati Aruba.it quasi fino al termine. Il turco termina a 35 millesimi da Rea, con un decimo di distacco accumulato solo nel quarto settore dove la Yamaha soffre. La R1 però sembra comunque la moto più a punto per questo circuito, con Gerloff in terza piazza ed Andrea Locatelli quinto anche se con distacchi più importanti.

DUCATI TERZA INCOMODA

Galvanizzato dal round di Misano, Michael Rinaldi prosegue con l’ottimo lavoro mettendosi in quarta piazza dopo aver comandato la classifica per parte della sessione. Fa più fatica il compagno di squadra Alvaro Bautista, normalmente più vicino a Toprak e Jonathan, ora solo sesto a 6 decimi dalla vetta. In top10 anche Lecuona (8° a +0.815), Bassani (9° a +0.828) e Syarhin (10° a +1.746). Appuntamento per la seconda sessione di FP alle ore 15:00 locali, identiche a quelle italiane.

WSBK 2022 MOST, FP1 FINAL RESULTS

Alex Dibisceglia

