La pista di Mandalika, in Indonesia, ospiterà il round finale del WSBK 2021 con la lotta tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu a tenere banco, ma ci sono tanti problemi. Voci ben informate vedono alcuni piloti rimandati a casa a causa di assenza di vaccinazione COVID, e resta l’incognita commissari.

NON INIZIAMO BENE

Il Mandalika Circuit, nuova costruzione indonesiana, sarà la sede per l’ultima gara del WSBK 2021. Per la prima volta da anni Jonathan Rea non parte né come favorito e nemmeno come capoclassifica: entrambi i ruoli spettano alla Yamaha ed a Toprak Razgatlioglu. Nel weekend che infiammerà per l’ultima volta questa stagione della Superbike, si aggiungono però incognite preoccupanti.

TORNATE INDIETRO

Come raccontano i colleghi di Speedweek, sembrerebbe che alcuni piloti del mondiale, tra cui alcuni nomi importanti, siano stati respinti alla dogana perchè non vaccinati contro il COVID. In Indonesia, per accedere, è necessaria la vaccinazione contro il virus, ed attualmente sembra che la condizione imposta abbia precluso ad alcuni protagonisti del circus l’atterraggio, mentre per altri addirittura è stato previsto il ritorno a casa con il primo volo disponibile. Per privacy questi nomi non sono stati dichiarati, ma non manca molto all’inizio delle prove libere. Tutto sarà più chiaro venerdì.

E I COMMISSARI?

Per quanto riguarda i commissari, altre voci ben informate vedono la situazione grave. L’Asia Talent Cup ha dovuto rinunciare alle gare per assenza del personale, che sembra sia stato trattato in modo increscioso. Si arriva addirittura a dire che i commissari di pista non siano stati pagati, ma non ci sono conferme ufficiali al riguardo. Resta il fatto che la situazione è molto tesa anche sul lato sicurezza, cosa che non giova affatto ad un circuito che sta ospitando per la prima volta un campionato del mondo del livello della Superbike.

ULTIMA DANZA DI SYKES, DAVIES ED HASLAM

Per quest’ultima tappa della WSBK 2021, a Mandalika ritorna in pista Tom Sykes. Per lui sarà l’ultima apparizione nel mondiale prima di passare al BSB, abbandonando di fatto il circus iridato. Assente anche Loris Cresson, ma dal team Pedercini non arrivano ancora notizie sul pilota che dovrebbe affiancare König in Indonesia. Ultimo walzer probabilmente anche per Leon Haslam, che insieme a Bautista saluterà la Honda alla fine di questa tappa asiatica. Si unisce agli addii ovviamente Chaz Davies, che conclude qui la sua carriera di pilota come annunciato durante l’anno trascorso.

WSBK 2021 MANDALIKA, ORARI IN TV

SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 19 novembre

FP1 SSP: 3:00-3:45

FP1 SBK: 4:00-4:45

FP2 SSP: 7:00-7:45

FP2 SBK: 8:00-8:45

Sabato 20 novembre

Superspole SSP: 3:25-3:45

Superpole SBK: 4:10-4:25

Gara 1 SSP: 6:30

Gara 1 SBK: 8:00

Domenica 21 novembre

Superpole Race SBK: 4:00

Gara 2 SSP: 6:30

Gara 2 SBK: 8:00

TV8

Sabato 20 novembre

Gara 1 SBK: 8:00

Domenica 21 novembre

Superpole Race: 7:00 (differita)

Gara 2 SBK: 8:00

Alex Dibisceglia