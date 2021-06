La punta di diamante della Kawasaki, Jonathan Rea, conquista la sua trentesima Superpole in WSBK a Misano Adriatico. Dietro di lui la Yamaha di Toprak Razgatlioglu, inseguito a stretta distanza da Scott Redding e Michael Rinaldi. Fuori Laverty per un incidente in FP3, a terra anche Garrett Gerloff.

IL NUOVO RECORD DI MISANO

A Misano Adriatico c’è un nuovo record in città, quello di Jonathan Rea che conquista la sua 30° Superpole in WSBK togliendo ben due decimi al primato fino ad ora detenuto da Tom Sykes. Tom si è dovuto accontentare della 5° posizione, peggiorando di due decimi rispetto al suo stesso record con la nuova M1000RR. Davanti a lui conquistano la prima fila Toprak Razgatlioglu e Scott Redding, che nella gara del pomeriggio dovranno immediatamente spezzare il ritmo di Rea se vogliono avere una chance.

RINALDI E BASSANI

Il migliore degli italiani è Michael Rinaldi con la seconda Aruba.it Ducati Panigale V4R ufficiale, che si posiziona in apertura della seconda fila, ma è l’ottava piazza di Axel Bassani a lasciarci entusiasti. Axel, alla sua terza gara del mondiale Superbike, girando da solo a sfiorato il 33 concludendo con un 1’34”012 di tutto rispetto, sempre considerando l’assenza delle scie. Bene anche Locatelli in undicesima piazza, più in difficoltà Samuele Cavalieri in 19° posizione.

GERLOFF A TERRA, LAVERTY OUT

Unici non qualificati della giornata sono Garrett Gerloff ed Eugene Laverty. Il primo si è reso autore di una scivolata alla prima variante, per la precisione in curva uno. Essendo questo accaduto ad inizio sessione, non è stato possibile per l’americano fornire un tempo e quindi partirà ultimo. Per Laverty invece brutto incidente nelle FP3, con pilota fortunatamente cosciente ma portato al centro medico per accertamenti. Appuntamento per Gara1 alle 14:00.

