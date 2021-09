Nella classifica combinata delle FP del venerdì è Jonathan Rea il più veloce della WSBK a Jerez 2021, unico pilota a scendere sotto il muro dell’1:40. Ottima prestazione di Michael Ruben Rinaldi (Ducati Aruba.it), che chiude davanti a Razgatlioglu per 4 millesimi

JONATHAN BACK ON TOP

Si archiviano le FP della WSBK a Jerez 2021, ed è di nuovo Jonathan Rea l’uomo più veloce del paddock. Unico a scendere sotto il muro del 40″ con il suo 1’39.671, Rea ha festeggiato la fine delle FP2 con uno stoppie che sa di risposta a Toprak Razgatlioglu. Il turco non ha migliorato il suo tempo rispetto alle FP1, concludendo terzo a soli quattro millesimi da Michael Ruben Rinaldi. Per il ducatista quindi seconda posizione nella combinata del venerdì.

HASLAM E REDDING

Decisamente migliore il turno del pomeriggio per Leon Haslam (HRC Honda) e Scott Redding (Ducati Arubta.it). I due hanno migliorato la loro prestazione rispetto alla mattina, chiudendo rispettivamente quarto e quinto nella classifica combinata. Nei tempi divisi per settori si vede chiaramente come il secondo settore sia appannaggio della Honda, con Bautista che fa addirittura meglio di Haslam nonostante la sesta posizione finale del primo giorno della Superbike a Jerez.

LOWES INFORTUNATO, VD MARK IN TOP10

Settima posizione per l’infortunato Alex Lowes, che al termine del turno mostrava una sontuosa fasciatura alla mano destra con tanto di ghiaccio. Per l’alfiere Kawasaki sarà difficile completare la gara con costanza, e dietro di lui i giovani non si fanno attendere. Chiude ottavo Andrea Locatelli davanti a Garrett Gerloff e Michael Van Der Mark, che porta la sua BMW fino alla Top10. Buona la prestazione di Baz che sostituisce Chaz Davies, dodicesimo tempo per lui. Più attardato Eugene Laverty sulla BMW di Tom Sykes, quattordicesimo nei tempi combinati di oggi. Appuntamento domani alle ore 09:00 italiane per le FP3 della SBK.

WSBK 2021 JEREZ, COMBINED FP RESULTS

Leggi anche: WORLDSBK | UFFICIALE: CHAZ DAVIES SI RITIRA

Alex Dibisceglia