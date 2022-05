Apertura perfetta delle FP1 ad Estoril per le Yamaha WSBK, con Garrett Gerloff che conquista la cima della classifica seguito a due decimi da Toprak Razgatlioglu. Bautista in terza piazza davanti ad Andrea Locatelli ed Axel Bassani, caduta immediata per Michael Van Der Mark che si frattura la clavicola ed è out

ESTORIL PARLA AMERICANO

Un circuito sicuramente tortuoso e favorevole alle Yamaha WSBK, ma qui all’Estoril le FP1 non parlano turco, bensì americano con Garrett Gerloff. Per il pilota GRT Yamaha prima posizione ottenuta quasi alla fine del turno, con un ottimo 1’36”572 che difficilmente verrà battuto nel pomeriggio. Si prevedono infatti alte temperature visto che alle 10 e 45 l’aria già raggiungeva i 26°, ma il caldo non spaventerà Razgatlioglu. Il campione in carica ha chiuso secondo a due decimi di distacco dal compagno di marca, seguito ad altri tre decimi dal capoclassifica Alvaro Bautista sulla Ducati Aruba.it.

ITALIANI IN TOP5

Ottima la prestazione dei ragazzi italiani, con Andrea Locatelli che si è portato a +0.158 dallo spagnolo raggiungendo la quarta piazza. Dietro di lui chiude la top5 Axel Bassani, finalmente dove attendevamo il pilota del Motocorsa Racing. Entrambi i nostri portacolori sono riusciti a beffare Jonathan Rea, per ora solo sesto e con più di un secondo di ritardo dalla vetta. Settimo tempo per Eugene Laverty, migliore delle BMW, seguito da Vierge, Baz e Lowes in top10.

REDDING VEDE LA LUCE, VAN DER MARK KO

In casa BMW la situazione non è certamente delle più idilliache. Certamente l’undicesima piazza di Scott Redding è un risultato migliore delle ultime gare, ma non è certo per i margini della top10 che l’ex Ducati è stato ingaggiato. Ancora peggio Michael Van Der Mark, che a soli 8 minuti dall’inizio turno si è reso protagonista di un rovinoso highside nel tornantino lento, con tanto di bandiera rossa. Per l’olandese sono in corso accertamenti, ma la prima analisi parla di frattura del collo del femore destro e conseguente stop prolungato. Ci saranno aggiornamenti nelle FP2.

WSBK 2022 ESTORIL FP1, FINAL RESULTS

