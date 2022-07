Distrutto totalmente il record sul giro, Jonathan Rea in questa SP della WSBK a Donington Park si è preso il lusso di trainare Scott Redding per tutta la sessione. Ma sono stati Alex Lowes e Toprak Razgatlioglu a chiudere la prima fila

REA DA SUBITO…

Prima parte del turno che ha visto Rea scrivere immediatamente un tempo pazzesco, un 1’26”6 che rende il compito dei suoi colleghi di limitarlo immediatamente difficile. Ha sicuramente scelto il traino giusto Scott Redding, che si è attaccato immediatamente al pluricampione del mondo e che si è piazzato da subito in seconda posizione. Purtroppo Loris Baz, uno degli attesi protagonisti, è subito incappato in una caduta in curva 1, con conseguente rientro nel tentativo di sistemare la sua BMW in modo rapido per la seconda parte del turno.

… E REA DA RECORD

Seconda parte del turno che ci ha regalato nuovamente il treno Rea Redding con un teatrino in uscita dal box che ha reso chiaro che ci sia un “accordo” tra i due. Solo che Redding per copiare il tempo di Rea deve lottare con la sua BMW, colpa anche del tempo pazzesco di Rea: 1’26”230. Distrutto quindi il record a Donington Park in questa SP della WSBK, prima appannaggio di Tom Sykes. Ma non è stato sufficiente per Jonathan Rea: Il giro successivo l’alfiere Kawasaki si è spinto fino all 1’26”080, dimostrando ai compagni in pista che in questo weekend sarà sicuramente lui l’uomo da battere.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Termina quindi la SP a Donington Park della WSBK 2022, con Rea ovviamente in pole position seguito dal compagno di squadra Alex Lowes, che insieme a Razgatlioglu negli ultimi secondi del turno riescono a conquistare su Redding la prima fila. Scott apre quindi la seconda fila con Bautista e Rinaldi a chiuderla, terza fila per Lecuona, Gerloff e Locatelli. Quarta fila per Bassani, Oettl e Mahias, partenza della gara alle ore 15:00 italiane dopo la gara della R3 Blu Cru.

WSBK 2022 DONINGTON PARK SP, CLASSIFICA

Alex Dibisceglia

Leggi anche: WSSP | DONINGTON PARK, SP: AEGERTER SOTTO IL 30, SECONDO BULEGA