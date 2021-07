Gara1 del WSBK 2021 a Donington Park ci ha regalato emozioni e spaventi continui, con una pista dapprima umida in cui Toprak Razgatlioglu ha fatto la differenza. Jonathan Rea ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un taglio alle “cascades”, Lowes beffa le BMW. A terra Scott Redding.

CHE PAURA!

I primi giri di questa Gara1 a Donington Park del WSBK ci hanno regalato più spaventi di tutto il resto delle gare viste in questo 2021, e quando è Toprak Razgatlioglu è al comando c’è quasi da aspettarselo. La pista umida, soprattutto nel T1, ha portato Jonathan Rea all’errore più di una volta, fino alla decisione di lasciar scappare Razgatlioglu per la vittoria ed accontentarsi della seconda posizione.

BMW, SO CLOSE

È Alex Lowes a chiudere il podio, proprio davanti alle BMW di Tom Sykes e Michael Van Der Mark che hanno sfiorato il podio ma non sono riuscite a trattenere la seconda Kawasaki KRT. Il terzo posto sarebbe stato di Garrett Gerloff, se non fosse stato per la caduta avvenuta a pochi giri dal termine all’ultima curva. L’americano è poi riuscito a recuperare la sua R1M e risalire fino alla settima piazza, dietro anche alla Honda di Leon Haslam.

REDDING OUT

Tante le cadute giunte durante la gara, la più importante è ovviamente quella di Scott Redding che perde 20 punti da Rea e 25 da Razgatlioglu in un solo colpo. Ma l’intero pacchetto Ducati è mancato oggi: la prima rossa di Borgo Panigale è quella di Axel Bassani in decima piazza, a cui seguono proprio Chaz Davies e Michael Rinaldi. A terra anche Locatelli, con la Yamaha R1M del Team GRT totalmente distrutta, mentre hanno accusato problemi tecnici sia Jonas Folger che Tito Rabat.

Alex Dibisceglia

