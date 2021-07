Nel bagnato di Donington è sempre Jonathan Rea a comandare in una qualifica WSBK dominata dall’inizio alla fine. Il sei volte iridato scatterà dalla Pole Position nella Gara 1 di oggi pomeriggio (ore 15:00) e grazie alla prestazione maiuscola in SuperPole ha ottenuto la 31^ partenza dal palo in carriera.

Rea si è imposto su tutti con il tempo di 1:40.101, dimostrando un passo nettamente superiore agli avversari nelle due curve dell’ultimo settore. Proprio in questo tratto, caratterizzato da due tornati in discesa, il portacolori Kawasaki ha accumulato il vantaggio più grande sulle BMW di Michael van der Mark (2°) e Tom Sykes, 3° ed ultimo della prima fila. I piloti della casa dell’elica hanno provato fino all’ultimo a resistere e piegare il binomio Rea-Kawasaki. Sia van der Mark sia Sykes sono riusciti a stare al passo del pole-man fino al terzo parziale, perdendo però ritmo nel settore conclusivo.

Ad inaugurare la seconda fila sarà la seconda ZX10-RR di Alex Lowes, il primo pilota oltre il muro dell’1:40. L’inglese ha preceduto l’ottimo Garrett Gerloff, 5° classificato e miglior pilota Yamaha. Alle spalle dello statunitense compare Scott Redding, in difficoltà per tutta la SuperPole ma comunque capace di recuperare velocità e passo nell’ultimo tentativo a disposizione.

Terza fila per la Honda di Leon Haslam, 7° e davanti alle due Ducati Panigale di Michael Ruben Rinaldi e Chaz Davies, di poco davanti al buon Lucas Mahias. Non male la qualifica di Andrea Locatelli, 11° al termine della SuperPole e seguito da un altro italiano, Alex Bassani.

Qualifica complicata e ostica per Toprak Razgatliouglu, obbligato a partire dalla 13^ posizione nel weekend in cui ha annunciato il rinnovo con Yamaha SBK. Preoccupa in generale la poca velocità su pista bagnata del turco, in classifica piloti il primo rivale dell’inossidabile Jonathan Rea.

Dopo l’assenza nelle FP1 di ieri Eugene Laverty porta a casa la 15^ piazza in griglia di partenza, proprio davanti ad un opaco Alvaro Bautista, nettamente in ritardo rispetto al compagno Haslam.

WSBK 2021 | DONINGTON | SUPERPOLE RISULTATI UFFICIALI

Piloti e squadre della SBK torneranno in pista per Gara 1, prevista per le ore 15:00 italiane.

Matteo Pittaccio

