WSBK | Donington, FP2: Rea risponde a Razgatlioglu, Ducati per ora indietro

Nel pomeriggio della WSBK a Donington Jonathan Rea firma il miglior tempo rifilando mezzo secondo a Toprak Razgatlioglu. Ottima terza posizione per Scott Redding, seguito in scia dalla Kawasaki di Alex Lowes. Indietro per ora entrambe le Ducati Aruba: Bautista quinto e Rinaldi sesto.

JONATHAN REA SUONA LA CARICA, DISTACCHI RIDOTTI DAL SECONDO POSTO

Grazie all’eccezionale giro in 1:27.016 Jonathan Rea artiglia la prima posizione al termine della seconda sessione di prove libere della WSBK a Donington. Il portacolori Kawasaki chiude il turno forte del mezzo secondo di margine accumulato nei confronti di Toprak Razgatlioglu, il più rapido nelle FP1. Il turco ha rintuzzato gli attacchi arrivati da Scott Redding, particolarmente competitivo in sella alla BMW #45 tanto da perdere soli tre centesimi dal campione in carica.

LE DUCATI ARUBA SONO FUORI DALLA TOP4

La quarta posizione porta la firma di Alex Lowes, giunto a meno di un decimo dalla prestazione di Redding. L’inglese porta la propria ZX-10RR davanti alle Ducati Panigale V4R di Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi, rispettivamente al quinto e sesto posto nel secondo turno di prove. Le moto di Borgo Panigale non hanno probabilmente mostrato il massimo potenziale, come quasi sempre accaduto nelle prime due libere del weekend.

Ancora eccellente il ritmo di Loris Baz, capace di portare la BMW Bonovo al settimo posto battendo la Yamaha Factory di Andrea Locatelli – ottavo – e la R1 GRT di Garrett Gerloff. Entrambi gli alfieri della casa di Iwata hanno cambiato volto ad una giornata non iniziata al meglio. Decisamente bello vedere Leon Haslam all’interno della Top10 con un decimo tempo che lo porta a meno di due decimi dall’ottava posizione.

PASSI INDIETRO PER LECUONA, BASSANI E OETTL

In undicesima piazza compare la Kawasaki #44 di Lucas Mahias, classificatosi di fronte a Iker Lecuona ed Axel Bassani, entrambi meno competitivi rispetto al turno della mattinata. Anche Phillip Oettl, quattordicesimo, non è riuscito a fare molto meglio abbassando di soli due decimi il miglior tempo personale registrato nelle FP1. In quindicesima e sedicesima posizione, invece, troviamo Tarran Mackanzie e Peter Hickman, le due wild card britanniche corrono a Donington con Yamaha e BMW mentre non arrivano segnali positivi di parte di Xavi Vierge, diciottesimo e ancora impegnato a recuperare una forma fisica ottimale.

WSBK 2022 | DONINGTON | RISULTATI FP2

WSBK 2022 | DONINGTON | CLASSIFICA COMBINATA FP1+FP2

Matteo Pittaccio

