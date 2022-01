Continua ad arricchirsi la griglia delle derivate di serie. L’ultima notizia riguarda il team Gil Motor Sport Yamaha SBK e Christophe Ponsson, i quali continueranno il proprio rapporto nel 2022. Ponsson torna così in Superbike per il secondo anno consecutivo, dopo la breve esperienza del 2020 con Aprilia ed il campionato 2015 con Kawasaki. L’ex wild-card MotoGP ha corso una stagione nella norma, confermandosi spesso e volentieri nella zona punti, specialmente nella seconda parte di campionato. Ora rimane solamente la seconda sella della Kawasaki del team Pedercini da assegnare per completare la griglia.

UN 2021 IN CRESCENDO

Di certo, la stagione 2021 in WorldSBK di Christophe Ponsson non era partita nei modi giusti: dopo una sola zona punti conquistata e ben tre ritiri nei primi quattro round, Ponsson aveva saltato il weekend ad Assen a causa della separazione dal team Alstare. La squadra protagonista a metà anni 2000 con Suzuki e campione del Mondo con Troy Corser nel 2005 aveva deciso di fare ritorno nelle derivate di serie, ma l’avventura di Alstare Yamaha ha avuto vita breve. Dopo il forfait olandese, la squadra è passata sotto la famiglia Ponsson. Nel ritorno in sella, a Most, Ponsson ha portato a casa un 11° posto nella prima manche, suo miglior risultato di carriera fino a quel momento. Da lì in poi i risultati sono arrivati e Ponsson è stato in grado di combattere spesso per la top 10: nella Superpole Race a Catalunya (9°) e in gara 1 a Portimao (10°). In certe occasioni il francese ha addirittura preceduto Kohta Nozane del team GRT.

LE PAROLE DI PONSSON

“Sono molto contento di poter continuare con il team Gil Motor Sport per il secondo anno consecutivo. Abbiamo fatto un ottimo step in avanti da metà 2021 dopo una partenza complicata. La nostra moto sarà più competitiva quest’anno: non vedo l’ora di provare gli aggiornamenti nei test.”

Valentino Aggio

