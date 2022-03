Il WSBK chiude il day2 dei test 2022 a Misano Adriatico con il duello tra Alvaro Bautista (rientrato in Ducati) e Garrett Gerloff. Per i due un solo decimo di distacco e gli unici a scendere sotto il muro del 34, con la Kawasaki di Puccetti condotta da Mahias ad inseguirli. Ottimo quarto tempo per Philipp Oettl, davanti a Rinaldi con la moto ufficiale ed uno Scott Redding in ritardo. Can Oncu la migliore delle SSP, la sua Kawasaki più veloce della MV Agusta 800 di Niki Tuuli e la Ducati 959 di Nicolo Bulega

MISANO CALLING

Si chiude il Day2 dei test del WSBK 2022 in quel di Misano Adriatico con un duello tutt’altro che scontato, che vede come protagonisti Alvaro Bautista e Garrett Gerloff. Lo spagnolo, tornato al vecchio amore Ducati, dimostra che era la Honda il problema stampando un 1’33”574 che gli garantisce il best lap di questa giornata e dei test (oltre al best del Day1). Ma è il suo inseguitore che ci lascia “sorpresi”: Garrett Gerloff si mette dietro tutta la compagine chiudendo ad un decimo da Bautista e scendendo a sua volta sotto il muro dell’1’34 sul Santa Monica. Nulla può la Kawasaki di Lucas Mahias, che con la moto del team Puccetti ferma il cronometro sul 34”0 e conquista il terzo miglior giro di quest’oggi.

OETTL, LA SCOPERTA DI SACCHETTI

Non solo Gerloff a sorprendere oggi, un’altra Ducati ha lasciato i più a bocca aperta, e non stiamo parlando di quella ufficiale. La V4R in questione appartiene al team GoEleven di Denis Sacchetti ed è condotta da un’esplosivo Philipp Oettl, quarto ad un decimo e mezzo dal ben più esperto Mahias. Dietro di lui si posiziona Michael Rinaldi con la seconda Panigale ufficiale e Scott Redding, il cui debutto in BMW sa di fatica ed opacità. Chiudono la classifica dei tempi Laverty, Baz, Nozane, Bassani, Bernardi e Ponsson.

KAWASAKI NELLA NUOVA SUPERSPORT

Oltre alla prestazione di Mahias, Manuel Puccetti può sicuramente gioire dei risultati nella nuova Supersport, dove per ora il bilanciamento non sembra creare problemi alla Kawasaki. Infatti è Can Oncu a portare a casa il miglior giro delle medie cilindrate, girando in 1’37”209 e ritoccando il record del circuito di Jules Cluzel di due decimi e mezzo. Secondo tempo per la MV Agusta F3 800 RR di Niki Tuuli (1’37”348), seguito dalla Ducati di Nicolo Bulega (1’37”356). Quarto Yari Montella (1’37”972), quinto tempo per Kofler (1’39”801) seguito a tre decimi da Oli Bayliss che rientra dall’infortunio a mezzo servizio. In pista anche Bahattin Sofuoglu, che però non montava transponder.

WSBK 2022 MISANO TEST, DAY2

1 Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) 1’33.574s, 52 laps

Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’33.686s, 70 laps Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) 1’34.058s, 61 laps Philipp Oettl (Team GoEleven) 1’34.214s, 55 laps Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) 1’34.316s, 44 laps Scott Redding (BMW Motorrad WorldSBK Team) 1’34.406s, 48 laps Eugene Laverty (Bonovo Action BMW) 1’34.443s, 49 laps Loris Baz (Bonovo Action BMW) 1’34.476s, 69 laps Kohta Nozane (GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’34.780s, 54 laps Axel Bassani (Motocorsa Racing) 1’34.865s, 58 laps Luca Bernardi (Barni Spark Racing Team) 1’34.930s, 45 laps Christophe Ponsson (Gil Motor Sport-Yamaha) 1’36.167s, 52 laps

Leggi anche: MOTOGP | GP INDONESIA: INFO E ORARI DI MANDALIKA

Alex Dibisceglia