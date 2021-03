Si apre la line up del team MIE Honda per il mondiale WSBK 2021 grazie a Tati Mercado, che andrà a sostituire il giapponese Takumi Takahashi in volo verso il BSB. Tre piloti per Honda nel campionato inglese, mentre resta ancora da capire se Moriwaki ne schiererà due o solamente uno. Da domani test a Barcellona per tutte le squadre SBK (meno Puccetti ed RC).

TATI IS BACK!

Tati Mercado sarà della partita anche nella WSBK 2021, grazie al contratto appena firmato con MIE Honda che lo vede sostituire Takumi Takahashi, che si sposta nel BSB. Per l’argentino sono ovviamente buone notizie, visto che a un mese e mezzo dall’inizio del campionato ancora non aveva trovato una sella. Per il team Moriwaki invece resta ancora da definire il secondo pilota iscritto, anche se le quotazioni vogliono un giapponese sulla seconda CBR-RRR.

TRIDENTE BSB

Takahashi quindi va ad aggiungersi al duo BSB composto da Glenn Irwin e Ryo Mizuno, componendo un tridente di due giapponesi ed un britannico. Grandi ambizioni per HRC nel British Superbike, che l’anno scorso ha visto un ottimo start di campionato per poi concludere poco nella seconda parte. Non solo le Ducati ma anche la Yamaha di Jason O’Halloran è stata migliore del maggiore degli Irwin, relegato in quarta piazza finale con ben 62 punti dal campione nazionale Josh Brookes. In Giappone credono fermamente nella CBR-RRR, quindi il trio serve per recuperare il titolo inglese che manca dal 2010 (e che fu frutto proprio di un giapponese, Ryuichi “King” Kiyonari).

BARCELONETA TEST

Per il circus del mondiale Superbike da domani inizia una collegiale di due giorni di test a Barcellona, che vedrà presenti quasi tutte le squadre. Assente Puccetti, che invece parteciperà all’apertura del CIV in Italia, mancherà con tutta probabilità anche la squadra BMW RC Corse che non ha fornito conferme o smentite. Noi di LiveGP.it seguiremo tutte le evoluzioni, nonché le presentazioni dei team SBK di oggi, tra cui HRC, Pata Yamaha e Kawasaki KRT. A breve online!

Alex Dibisceglia

