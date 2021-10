WSBK 2021 | Argentina, Superpole Race: Razgatlioglu batte Redding in volata, 3° Rea

Nei dieci giri della Superpole Race WSBK in argentina primeggia Toprak Razgatlioglu, che oltre alla vittoria ottiene la Pole Position di Gara 2, prevista per le ore 20:00 italiane. Il turco ha piegato la coppia britannica costituita da Scott Redding, 2°, e Jonathan Rea, 3°, ora a 34 punti dalla vetta mondiale.

REDDING E DUCATI: IL MOTORE NON BASTA PER SCONFIGGERE RAZGATLIOGLU

Le prime due posizioni in griglia si sono definite nel corso dell’ultimo giro, quando Toprak Razgatlioglu e Scott Redding hanno dato vita ad un duello sfociato nell’attacco del britannico in curva 7, seguito subito dall’incrocio e controsorpasso del pilota Yamaha. Grazie ad un settore centrale magnifico, Redding ha ricucito subito lo strappo puntando sul V4 di Borgo Panigale per la volata finale. Tuttavia, la trazione di Toprak in uscita dall’ultima curva si è rivelata sufficiente per tagliare il traguardo con 46 millesimi di vantaggio su Redding.

JONATHAN REA NEL DESERTO DEL 3° POSTO, ANCORA OTTIMO BASSANI

Più distante Jonathan Rea, rimasto per lo più da solo durante i giri della Superpole Race. L’alfiere Kawasaki ha terminato la gara di qualifica in 3^ posizione con 3″ di ritardo dalla coppia di testa. Dietro di lui un magnifico Axel Bassani, che nella gara più corta conferma le ottime sensazioni del weekend argentino. Il portacolori Ducati Motocorsa ha preceduto la BMW di Michael van der Mark, di poco davanti alle due Yamaha R1 di Andrea Locatelli e Garrett Gerloff, giunti sotto la bandiera a scacchi con soli due decimi di differenza. Dietro di loro, a circa mezzo secondo, la Panigale V4R di Michael Ruben Rinaldi, più lontano dalla zona podio rispetto a Gara 1 ma comunque in bagarre per la Top5.

Seconda Kawasaki in classifica piazzata al 9° posto da Alex Lowes, che in dieci giri ha subito un distacco di 12″. A completare la Top10 c’è sempre un inglese in sella ad una giapponese: parliamo del pilota HRC Leon Haslam, 10° con mezzo secondo di vantaggio sul compagno di squadra Alvaro Bautista. Subito dopo Tito Rabat con la Kawasaki Puccetti, capace di battere il rientrate Chaz Davies (Ducati GoEleven). Gli ultimi due piloti della zona punti, rispettivamente in 14^ e 15^ posizione, sono Kohta Nozane e Eugene Laverty.

WSBK 2021 | ARGENTINA | SUPERPOLE RACE

