Toyota tenta di confermarsi al vertice in Svezia, sede questo fine settimana del secondo appuntamento del FIA World Rally Championship 2023. La bagarre è assicurata sulle nevi scandinave, un evento che non ha eguali nel calendario.

Toyota e ‘Kalle’ favoriti d’obbligo nel Rally di Svezia

Umeå è stata scelta come sede per un evento che nel 2022 vide l’inizio del dominio di Kalle Rovanperä. Il campione del mondo in carica è il favorito d’obbligo, 22enne che ha iniziato al meglio l’anno concludendo al secondo posto il Rally di Montecarlo

Il giovane finnico si è dovuto arrendere al teammate Sébastien Ogier, francese che per la nona volta ha saputo imporsi nella manifestazione monegasca. Come noto il nativo di Gap non sarà della partita a tempo pieno, una situazione che abbiamo già commentato nella passata stagione.

‘Kalle’ diventa quindi l’uomo da battere, pilota che lo scorso anno si è dimostrato nettamente superiore ai rivali approfittando al meglio degli errori dei rivali. Il #69 del gruppo insegue il nono acuto in carriera, una missione non impossibile.

La Svezia permetterà il ritorno di Evans? Attenzione a Hyundai

Il gallese Elfyn Evans ha la chance di tornare sul gradino più alto del podio dopo oltre 365 giorni. Il britannico ha mostrato un buon passo a Monaco, evento in cui è stato rallentato da una foratura. Il 34enne parte in ogni caso da favorito insieme alle due Hyundai ufficiali di Thierry Neuville e Esapekka Lappi.

Il belga ha iniziato con un podio il Mondiale 2023, il secondo sta prendendo le misure con la Hyundai i20 dopo alcune esperienze con la Toyota Yaris. Il finnico è indubbiamente un osservato speciale, la neve è una superficie che potrebbe sorridere al finlandese. Per il brand coreano non vedremo l’iberico Dani Sordo, ma Craig Breen, irlandese che nel 2022 ha gareggiato con i colori di Ford (M-Sport).

Tanak a caccia nel Rally di Svezia

Ott Tanak è l’incognita dell’appuntamento che ci apprestiamo a commentare. Qualche problema ha rallentato l’ex campione del mondo a Monaco, manifestazione che ha visto il ritorno dell’estone in casa Ford dopo una breve parentesi in Toyota e Hyundai.

La struttura di Malcolm Wilson spera di tornare a vincere con un protagonista di primo profilo, il quinto posto nell’opening round è indubbiamente un risultato positivo da tenere in considerazione. Occhi puntati anche sul confermato Pierre Louis Loubet, giovane francese che tenta di riscattarsi dopo una difficile sfida a Monaco.



Per la prima volta in questo campionato vedremo anche Lorenzo Bertelli, per la prima volta con Toyota dopo aver corso da privato con M-Sport. Il brand nipponico potrà fare affidamento anche sul giapponese Takamoto Katsuta, da quest’anno promosso a pilota ufficiale dopo la crescita delle ultime stagioni.

Appuntamento a domani (giovedì) per la Umeå Sprint 1, speciale di 5km che successivamente si svolgerà nella giornata di venerdì.

Luca Pellegrini

Foto. Toyota GR