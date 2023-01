Sébastien Ogier conclude un day-3 perfetto e vince l’edizione 2023 del Rally di Montecarlo, primo appuntamento del FIA World Rally Championship. Il francese si impone per la nona volta tra le stradine limitrofe al Principato, nessuno come lui nella storia.

Sono 56 le gioie nel Mondiale per il nativo di Gap, alfiere di Toyota che ha tagliato il traguardo della 18ma ed ultima prova cronometrata davanti a Kalle Rovanperä ed a Thierry Neuville, rispettivamente a +18.8 ed a +44.7 secondi.

Victory for @SebOgier and @vinzzlandais at Rallye Monte-Carlo! 🏆🙌

Seb masters Monte for a record 9th time, and Vincent gets his first #WRC win in only the pair's second event together! 👏#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/HCKF27zKwz

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) January 22, 2023