Kalle Rovanpera detta il ritmo con Toyota al termine del day-2 del Rally di Svezia, secondo atto del FIA World Rally Championship 2022. Il finlandese precede di 8 secondi e 3 decimi il teammate Elfyn Evans e di 21.7 il belga Thierry Neuville (Hyundai). Tutto può ancora succedere domani anche se il marchio giapponese appare leggermente superiore ai coreani.

Rovanpera padrone della mattina

Rovanpera è stato il protagonista della mattinata in Scandinavia. Il finnico ha dato spettacolo sin dalla SS8, il primo impegno di giornata che gli ha permesso di prendere il primato per +0.6 sul belga Thierry Neuville (Hyundai) ed +1.4 sul gallese Elfyn Evans (Toyota).

Il più giovane vincitore della storia del Mondiale si è confermato nella SS10, la nona e la tredicesima speciale sono state annullate prima dell’evento in seguito a dei problemi con le renne presenti sul percorso. La Yaris #69 ha portato a +4.0 il proprio gap sul teammate Evans e +4.1 su Neuville, virtualmente terzo sul finlandese Esapekka Lappi (Toyota) che rimpiazza il francese Sébastien Ogier.

L’ottima mattinata di Rovanpera si è conclusa nella SS11, frazione che ha premiato l’irlandese Craig Breen (M-Sport/Ford). Ricordiamo che quest’ultimo è uscito dalla lotta per il successo dopo la SS2 in seguito ad un incidente nella neve. Un errore di Neuville, leader dopo il day-1, ha rilegato al quarto posto la Hyundai i20 #11 a 15 secondi dal pupillo di Toyota, sempre in vetta dopo metà giornata a +4.8.

Evans attacca, Rovanpera risponde

Evans ha iniziato la propria rimonta a Rovanpera nella SS12. Il gallese ha vinto la frazione accorciando il proprio distacco sul teammate che si è presentato al penultimo impegno di giornata con solo 1.2 di vantaggio. Battaglia anche per il terzo posto con Neuville a soli 3 decimi da Lappi sulla terza delle Toyota.

La SS14 ha visto la risposta di Rovanpera, primo nel segmento e sempre più padrone dell’evento. Il 21enne nativo di Jyväskylä ha ampliato a 5.7 secondi il proprio scarto su Evans, mentre Neuville tornava terzo nonostante un errore. Lappi restava agganciato al podio, unico in grado di accedere alla Top3 alla vigilia della SS15.

L’ultimo impegno di giornata non ha cambiato le carte in tavola. Evans ha commesso un errore nell’ultima curva, una sbavatura che gli ha fatto perdere alcuni preziosi decimi. Rovanpera, invece, non ha sbagliato nulla completando il day-2 con 8 secondi di scarto ed un nuovo successo di tappa.

Appuntamento a domani mattina con quattro speciali da non perdere.

Luca Pellegrini